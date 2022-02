Las 'sacadas de cuerpo' que el general en retiro de la Policía y exdirector del DAS Miguel Maza Márquez le ha hecho a las audiencias en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) despertaron un duro pronunciamiento del alto tribunal.



La Sección de Apelación de la JEP, máxima instancia de la jurisdicción, precisó —en la respuesta a la impugnación de una sentencia de tutela— que la citación a rendir versión y las medidas ordenadas para el traslado del alto oficial no vulneraron sus derechos fundamentales.

Por el contrario, la sección reiteró que Maza Márquez está obligado a aportar verdad plena, "máxime cuando ya fue condenado por concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia", informó el tribunal transicional.



En decisiones anteriores, la jurisdicción ya le había jalado las orejas al exdirector del DAS.



"Tiene más que el deber, la obligación absolutamente ineludible de asistir al llamado que le hagan autoridades judiciales legítimamente constituidas, como lo es la JEP", le dijo en una decisión de finales de 2021, en la que le recordó que por su condición de miembro de la Policía que está purgando su condena, tiene que atender al llamado a versión.

El general en retiro Miguel Maza Márquez. Foto: Archivo

En la sentencia del pasado 16 de febrero, la Sección de Apelación de la JEP señaló que el deber de Maza Márquez de comparecer no se deja de exigir por el hecho de que invoque la reserva constitucional de no autoincriminación o su inocencia.



"Se reitera que el deber de aportar verdad plena no implica el reconocimiento de responsabilidades. De ahí que lo requerido se satisface si, en la versión voluntaria, el compareciente que alega ser ajeno a los hechos suministra información que no lo compromete penalmente y que, además, contribuye a esclarecer los fenómenos de macrocriminalidad y victimización de competencia e interés de esta Jurisdicción Especial", se lee en la decisión.

Así las cosas, Maza Márquez volverá a ser llamado a versión por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro de caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica.



