“Al sustraer niños y niñas de sus familias y entornos culturales, reclutarlos en la organización y adoctrinarlos de acuerdo al discurso ‘fariano’, no solo propiciaron la desestructuración de los pueblos awá y del negro afrocolombiano en su conjunto, sino que ahondaron el riesgo de exterminio físico y cultural en el que estos se encontraban y exacerbaron la violencia estructural”.



Así lo señaló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el auto de 1.046 páginas en el que llamó a imputación de cargos a 15 exintegrantes de la guerrilla y en el que hace graves señalamientos contra esa organización por prácticas aberrantes como el reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual y de género.



En el documento, que hace referencia a graves crímenes perpetrados por la guerrilla en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, se señala que aunque la guerrilla supuestamente tenía como edad mínima de ingreso los 15 años de edad, se evidenció en este macrocaso que llegaron a reclutar de manera forzada menores de 6 años.



Según el expediente, en el que hay más de cien mil víctimas acreditadas, solo entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños. De ellas, al momento de ser reclutadas y utilizadas, 36 tenían edades entre los 6 y los 14 años y 49, entre los 15 y los 17 años.



Belkis Izquierdo y Roberto Carlos Vidal, magistrados de la JEP. Foto: Isabel Valdés/JEP

“Algunas de las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas fueron niños y niñas del pueblo indígena awá, eventos en los que usualmente las desapariciones están asociadas al reclutamiento”, cuestionó la JEP al detallar los crímenes de guerra y de lesa humanidad en que incurrieron los integrantes de la guerrilla.



En el expediente se documentaron casos como el de un menor afrocolombiano de 10 años, en zona rural de Barbacoas, en el mes de junio de 2010. Él ingresó al frente 29 engañado por ‘Jhony’, comandante del grupo guerrillero, quien lo hizo subir a una lancha que lo llevó al campamento de la estructura, de donde no lo dejó regresar. El menor estuvo en el grupo armado en zona rural de La Tola, Olaya Herrera y Barbacoas y cumplió tareas “de guardia, ranchaba, cobraba impuestos a los trabajadores de coca, a los almacenes de ropa y tiendas, participó también en combates”.

Acompañamos en #Tumaco a la @JEP_Colombia durante atribución de responsabilidad a 15 exintegrantes de las FARC-EP por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios de Nariño, en el marco del #Caso02. pic.twitter.com/T083O18awh — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) July 13, 2023

La JEP documentó incluso el caso de reclutamiento de un menor de 7 años en el municipio de Barbacoas, en 2005: “Fue llevado por la fuerza por ‘Vitamina’ y, estando en el interior de la columna móvil ‘Daniel Aldana’, fue entrenado en el manejo de explosivos y como francotirador. Entre las tareas que le fueron impuestas al joven estuvo hacer guardia, cocinar y cobrar extorsiones”.



Por faltar a las órdenes y oponerse a los designios de los comandantes, el menor recibió maltratos frecuentes y castigos como, por ejemplo, pasar noches amarrado en un cementerio. “Nos mataban por cualquier bobada”, dijo la víctima en una entrevista en medio del trabajo de la jurisdicción de paz en el territorio.



Otro niño de 14 años de la comunidad awá fue reclutado en el corregimiento El Diviso, Barbacoas, en 2005, y le ofrecieron un salario de medio millón de pesos. “Después de uno ya metido, todo lo que dijo el man era un engaño, yo me fui con el pelado, entonces me fui, él me llevó a un sitio llamado Peñas Blancas, es un corregimiento de Barbacoas, entonces llegué a Peñas Blancas, allí estaba la guerrilla”, relató la víctima tras señalar que estuvo bajo el mando de ‘Cuarenta’ y ‘Chávez’, quienes le manifestaron que si se evadía, lo asesinarían.



“Se vio obligado a participar en hostigamientos contra el Ejército Nacional, así como en reuniones en las que se intentaba convencer a las comunidades de vincularse a las Farc-Ep. Luego de tres años en el grupo guerrillero se desmovilizó”, se lee en la decisión de la JEP.

La magistrada Lily Rueda, relatora del caso 07, junto a Lina María Arbeláez, entonces directora del ICBF. Foto: ICBF

Violencia sexual

La magistrada Belkis Izquierdo señaló en la rueda de prensa realizada ayer en Tumaco que la guerrilla naturalizó la violencia sexual y de género “como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil, constituyendo una política tácitamente autorizada”. Entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos y se identificaron 254 víctimas directas.



La JEP dijo que se presentó un alarmante periodo de victimización entre los años 2008 y 2016, y el año 2014 (26 hechos) fue en el que se presentó el mayor número de hechos.



“Los crímenes ejecutados por los máximos responsables de la extinta guerrilla de las Farc-Ep determinados en el caso 02 generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra las mujeres y niñas, las personas con orientación sexual e identidades y expresiones de género diversas, las comunidades campesinas, las poblaciones urbanas y rurales el pueblo negro afrocolombiano y los pueblos indígenas”, dijo la magistrada.



En el documento se señala que si bien la violencia sexual se prohibió formalmente en la organización, esta fue cometida a gran escala por sus integrantes.



Así, por ejemplo, se documentaron más de 100 casos en los que la mayoría de las víctimas eran integrantes del pueblo negro afrocolombiano o del pueblo awá. Entre los hechos por los que responderán los ex-Farc está el secuestro, violación, esclavización sexual y trabajos forzados de una mujer de 24 años, en Tumaco, desde el 29 de junio del 2003 hasta el 2005.

El 29 de junio del 2003, una mujer fue a visitar a sus padres al corregimiento de La Guayacana: “Allí se encontró con la unidad al mando de ‘Ratón’, y su compañera sentimental ‘Sonia’, integrantes de la CMDA (Columna ‘Daniel Aldana’). En ese momento, la mujer fue amenazada por primera vez por ‘Ratón’, quien le dijo que la esperaba en la zona del río Güiza para unirse a las Farc-Ep, a lo cual ella se negó”.



Desde ese momento, la mujer se negó varias veces a las citaciones hasta que el guerrillero fue a su casa y la amenazó con atentar contra su familia. La mujer acudió a la cita y fue violada, por lo que la víctima intentó huir a Cali. No obstante, recibió una llamada de ‘Ratón’ en la que le decía que tenía secuestrados a tres de sus familiares y tuvo que regresar, con lo cual se iniciaron dos años de abusos.



En otro caso, perpetrado el 6 de mayo de 2007, siete mujeres indígenas del pueblo awá fueron víctimas de violencia sexual y de género en la vereda Inda Zabaleta del Resguardo Inda Sabaleta, de Tumaco. El hermano de una de las víctimas, reclutado a los 15 años, se negó a atentar contra unos de sus familiares por orden de un comandante guerrillero, al día siguiente fueron a su casa a buscarlo y al no encontrarlo violaron a las mujeres que estaban en el sitio.



En otro hecho se evidenció la esclavización sexual y trabajos forzados a los que fueron sometidas dos hermanas en la vereda Dos Quebradas, cuenca del río Caunapí, Tumaco, desde el 13 de julio hasta diciembre de 2008. Cinco guerrilleros llegaron a la casa de la familia de las víctimas a exigir el pago de una extorsión, como no tenían dinero desaparecieron a sus seres queridos y ellas “fueron retenidas y esclavizadas en la casa, junto con la hija de 2 años de una de ellas”.



La imputación cobija a los excombatientes Pablo Catatumbo Torres Victoria, Édgar López Gómez, Luis Eduardo Carvajal Pérez, Hedier Espinosa Feria, Groelfi Rodríguez Moreno, Wilfrido Ávila Fuentes, Rubiel Torres Mondragón, Arlez Porras Gómez, Fabio Murcia Camacho, Jair Enrique Acosta Cuantindio, Ricardo Palomino Ducuara, Alberto López Palomino, conocido como José Geidin Castro Chillambo, Diego Alberto González Castillo y Juan Carlos Caicedo Ramos.



Ellos responderán por seis patrones macrocriminales: masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza”.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

