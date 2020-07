JEP convoca a dos audiencias en estudio de protección colectiva a Farc

Dos audiencias virtuales serán el próximo paso en el estudio de medidas cautelares de protección colectiva que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus comparecientes. En este caso, específicamente, las audiencias serán sobre los excombatientes de las Farc.

El 21 de julio se realizará desde el antiguo ETCR Román Ruiz, ubicado en la vereda Santa Lucía de Ituango, Antioquia. Ese municipio es uno de los que más asesinatos concentra contra excombatientes, además de otras amenazas como desplazamientos.



La segunda audiencia será en el municipio donde las Farc finalizaron su dejación de armas: Mesetas, Meta. Será el 12 de agosto, desde el antiguo ETCR Mariana Páez.



Los temas por los cuales indagarán los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP están relacionados con la implementación de la seguridad colectiva integral, informó esa jurisdicción, "en un contexto donde se han incrementado los hechos de violencia que han cobrado la vida de 214 exmiembros de las extintas Farc-EP".



En las audiencias participarán voceros y voceras de los excombatientes en reincorporación en esas regiones y se evaluarán las respuestas de las entidades en materia de garantías de seguridad colectiva e integral.



A este trámite han sido vinculadas la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.



También están citadas la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación (Csivi) del acuerdo de paz, y los delegados civiles ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.



El gobernador de Antioquia y el alcalde de Ituango también están citados para la primera audiencia. Y en la de Meta, el alcalde y el personero de Mesetas están citados a la segunda.



También fueron convocados la Comisión de la Verdad, el representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.



Este trámite fue avocado de oficio por la JEP desde el 28 de abril. El pasado 1°. de junio se realizó una primera audiencia dialógica con voceros nacionales del partido Farc, en la cual estos le solicitaron a la JEP vincular a autoridades territoriales y escuchar en el terreno lo que está pasando con la seguridad de los excombatientes.



Este estudio no solo cobija a Farc, sino también a los comparecientes que pertenecen o pertenecieron a la Fuerza Pública y que por sus versiones ante la JEP han recibido amenazas.



