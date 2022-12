El próximo 14 de diciembre, a las 8:30 a. m., la Jurisdicción Especial para la Paz hará una audiencia pública para verificar si el coronel (r) Publio Hernán Mejía, vinculado al subcaso 'La Popa' del macrocaso de 'falsos positivos', incumplió su régimen de condicionalidad.



Esto quiere decir que se analizará si el uniformado ha incumplido sus compromisos con su sometimiento a esa justicia y, de verificarse que ha faltado al régimen, podría ser expulsado de esta jurisdicción especial.

En la diligencia, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, también participarán la Procuraduría y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

La decisión de convocarlo a esta audiencia se conoció después de que la JEP le abrió un incidente de verificación tras evaluar, entre otras pruebas, mensajes que el coronel (r ) ha publicado en cus cuentas de Twitter y YouTube.



En su momento, representantes de víctimas le advirtieron a la JEP sobre mensajes publicados por el ex oficial que podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones de la justicia transicional, específicamente en lo relacionado con las garantías de no repetición.



Así pues, a partir de la información recaudada en la audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad "decidirá si hubo o no incumplimiento del régimen de condicionalidad o de las sanciones y ordenará alguna de las medidas del sistema de gradualidad”, indicó la JEP.



Es de recordar que el coronel (r) Mejía es excomandante del Batallón 'La Popa' y fue imputado por la JEP por el asesinato de 75 personas que habrían sido presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira.

