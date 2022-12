En la noche de este martes, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió un comunicado en el que señala que "no aceptó el sometimiento del general (r) Miguel Maza Márquez por el delito de concierto para delinquir por el que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia".



De acuerdo con esta justicia especial, Maza "incumplió de manera grave su obligación de hacer aportes significativos de verdad ante la JEP".



(Lo invitamos a leer: La versión del general Maza en caso por exterminio de la Unión Patriótica)

De acuerdo con la JEP, esta decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas "no impide que siga siendo procesado por la Sala de Reconocimiento en el marco del Caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica".



(De seguro le interesa leer: General (r) Maza Márquez pagará 30 años de prisión por crimen de Galán)



De hecho, en febrero de este año, la JEP reiteró que Maza Márquez está obligado a aportar verdad plena, "máxime cuando ya fue condenado por concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia".



En noviembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia condenó a Maza Márquez a 30 años de prisión por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, al encontrarlo culpable por los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas en calidad de coautor.



(Lo invitamos a leer: Desaparición de un agente del DAS, el otro caso que enreda al general Maza)​

Facebook Twitter Linkedin

General retirado Miguel Maza Márquez. Foto: Archivo EL TIEMPO

La JEP sustenta su decisión en un documento de 27 páginas, en el que señala que Maza Márquez, “no muestra ningún interés en entrar en un proceso restaurativo encaminado a satisfacer, real y efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, su caso debe devolverse a la jurisdicción ordinaria".



De igual forma, asegura sobre el caso que "esta Sala no aceptará el sometimiento voluntario a esta jurisdicción de Maza Márquez en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública respecto del delito de concierto para delinquir por el cual fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.



(De seguro le interesa leer: Así fue como una patrullera se robó $ 300 millones de la Policía)

El caso Unión Patriotica

De acuerdo con la JEP, se espera que el general en retiro siga contribuyendo en el caso de la Unión Patriótica.



(Le sugerimos leer: Con drones ubicaron a sicario que desmembraba los cuerpos de sus víctimas)



En marzo de este año, la JEP dio a conocer los argumentos del magistrado Gustavo Salazar, quien presentó una circular del DAS en la que se evidencian seguimientos a movimientos políticos y sindicales.



Para la fecha el director era el general (r) Maza Marquez, quien negó que se hubiera determinado ese tipo de actividades ilegales contra partidos político, movimientos sindicales o estudiantiles.



Durante su declaración ante la JEP por el caso 06, por la victimización de la Unión Patriótica, Maza Márquez dijo que su objetivo al frente del DAS no era la UP sino combatir a los paramilitares.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Policía investiga si hubo uniformados involucrados en la fuga de 'Matamba'



- Cárcel a presuntos miembros de 'los Chatas' señalados de extorsionar en Bello



En Twitter: @JusticiaET