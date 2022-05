La primera audiencia de reconocimiento de responsabilidades convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque fue calificada como uno de los mayores pasos hacia la verdad, la justicia y la reconciliación, dejó un sinsabor en algunas víctimas, que criticaron lo dicho por algunos de los militares imputados por ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos'.



Una de las intervenciones que generaron polémica fue la del general (r) Paulino Coronado, el oficial de más alto rango en ser imputado por la JEP por los asesinatos de civiles inocentes presentados ilegítimamente como delincuentes dados de baja en combate por miembros del Ejército.

Este miércoles, tres semanas después de esa primera audiencia, la jurisdicción informó que convocó una audiencia pública para escuchar la ampliación del reconocimiento de Coronado.



La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, responde a una solicitud elevada por las víctimas acreditadas en el caso, después de conocer que el general en retiro radicó ante la JEP un memorial en el que amplía su reconocimiento de responsabilidad.

El general (r) Paulino Coronado aceptó su responsabilidad por omisión en 'falsos positivos' ante la JEP. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Para ellos, esta manifestación no puede hacerse únicamente por escrito, sino que también debe quedar consignada en un pronunciamiento público", indicó el tribunal transicional, que señaló que la diligencia se llevará a cabo el 1 de julio a las 8:30 a.m.



Coronado fue imputado por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que se cometieran los asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate en el Catatumbo, cuando fue comandante de la Brigada 30, a sabiendas de lo que podía estar ocurriendo.



En un momento de su intervención, las víctimas se levantaron y mostraron carteles en los que se leyeron frases como ‘Faltan máximos responsables’, ‘Aquí faltó verdad’, ‘¿Quién dio la orden?’ FACEBOOK

El alto oficial fue uno de los 10 miembros de la fuerza pública, además de un civil, imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, que asumieron su responsabilidad ante las víctimas y el país por los ‘falsos positivos’ que se perpetraron en esa región priorizada en el macrocaso 03, que investiga estas ejecuciones.



Aunque en esa audiencia Coronado reconoció su responsabilidad por omisión en los asesinatos, negó recordar una reunión de 2007 en la que le habrían advertido lo que ocurría.

En un momento de su intervención, las víctimas se levantaron y mostraron carteles en los que se leyeron frases como ‘Faltan máximos responsables’, ‘Aquí faltó verdad’, ‘¿Quién dio la orden?’.



