JEP expulsa a 'Iván Márquez', 'Romaña' y al 'Zarco Aldinever'

Como se esperaba, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó por fuera de su competencia a los excomandantes de las Farc que decidieron rearmarse y que todavía no estaban oficialmente por fuera de la jurisdicción: Iván Márquez, Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y José Manuel Sabogal, alias El Zarco Aldinever.

Los tres hombres, que anunciaron su rearme públicamente en un video el pasado 29 de agosto, fueron excluidos de la JEP por incumplir al régimen de condicionalidad que firmaron al someterse a la jurisdicción tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Un hecho llamó la atención en la decisión: en la práctica de pruebas sobre los incumplimientos de los excomandantes de las Farc, comprobaron que ‘Romaña’ desplazó comunidades en La Uribe, Meta, en el 2018, mientras seguía en proceso de reincorporación.



Los hechos ocurrieron en la vereda La Ativa, de ese municipio, hasta donde ‘Romaña’ llegó, organizó una reunión con la comunidad y les informó que había regresado a la zona “y que tenía planeado retomar las tierras que le pertenecían”. Esto, según la información conocida por la JEP, ocurrió en mayo del 2018.



Un año antes, en mayo del 2017, el mismo ‘Romaña’ ya había enviado a la zona a hombres armados para que “en nombre suyo y bajo amenazas, coaccionaran a los habitantes de la zona a desplazarse, una vez más, fuera de sus territorios”, se lee en el auto de la JEP. Esos campesinos serían colonos que había podido recuperar sus tierras después de haberlas perdido, años atrás, justamente tras ser desplazados por el excomandate de las Farc.

Romaña le informó a la comunidad de la vereda La Ativa, en La Uribe (Meta) que había regresado a lazona y que tenía planeado retomar las tierras que le pertenecían FACEBOOK

TWITTER

En la lectura de la decisión, hecha por el magistrado Iván González, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, en la que cursa el caso 01 referido a los secuestros cometidos por las Farc en el conflicto, y al cual estaban vinculados los exFarc, incluidos los ya expulsados ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’, explicó que los tres hombres no tenían excusa para haber abandonado el proceso de paz.



La JEP resaltó que, ante las supuestas amenazas de seguridad en su contra, los tres hombres, ‘Márquez’, ‘Romaña’ y el ‘Zarco Aldinever’, en lugar de solicitar mayores medidas de protección, decidieron dejar sus respectivos esquemas de seguridad, lo que resulta contradictorio.

Que las sanciones se hagan efectivas no solamente para los excombatientes de las Farc, sino también para las entidades FACEBOOK

TWITTER

Los abogados de los excomparecientes decidieron que no interpondrán ningún recurso en contra de la decisión de la Sala de la JEP. Además, hicieron un llamado para que no solamente se sancione a los excombatientes que incumplan, sino también a las instituciones que “no han cumplido con lo pactado en el acuerdo”. “Que las sanciones se hagan efectivas no solamente para los excombatientes de las Farc, sino también para las entidades” del Estado encargadas de cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paz.



Los incidentes de verificación de incumplimiento contra los tres no fueron abiertos en virtud del video conocido por el país, sino desde antes, cuando dejaron de cumplir a las citaciones para versiones voluntarias que aportaran a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Como consecuencia de la expulsión decidida por la JEP, todos los procesos que cursaban en esta jurisdicción vuelven a la justicia ordinaria en un plazo máximo de cinco días hábiles.

JUSTICIA

En twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com