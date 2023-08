La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó a Alexánder Farfán Suárez, conocido como 'Gafas', tras comprobar que desertó el proceso de paz.



'Gafas' es un exguerrillero de las Farc que se acreditó como compareciente ante la JEP dentro del caso de secuestro, pero sorpresivamente, hace unas semanas fue reconocido como negociador de paz de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC), al mando de ‘Iván Mordisco’.

#AEstaHora La magistrada Caterina Heyck, de la Sección de Revisión de la @JEP_Colombia, suspende la audiencia pública de revisión de compromisos del compareciente Alexander Farfán Suárez, conocido como 'Gafas'.



En vivo🔴https://t.co/Uryt5acTEy — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 11, 2023

Ese nombramiento como negociador de una disidencia, sumado a su captura en diciembre de 2022 en medio de una operación de la Fuerza Pública, llevaron a la JEP a intuir que había abandonado sus compromisos con el acuerdo de paz firmado en 2016 y se había rearmado.



Esto fue confirmado en una audiencia en la tarde de este 11 de agosto por la magistrada Caterina Heyck, de la Sección de Revisión de la JEP, quien leyó el auto por el cual la jurisdicción especial de paz lo declaró desertor manifiesto del proceso de paz.



En este auto la JEP lo excluyó de su competencia, le quitó los beneficios judiciales que había recibido en virtud del proceso de paz, y devolvió sus procesos a la justicia ordinaria.

Magistrada Ana Caterina Heyck, de la Sección de Revisión de la JEP. Foto: Nicole Acuña | JEP

La decisión se tomó, entre otras pruebas, tras recibir un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que confirmó el rearme de 'Gafas'.



"Se ha podido esclarecer que el 11 de diciembre de 2022 el señor Alexánder Farfán fue capturado junto con 9 personas en zona rural de Buenaventura cuando se desplazaban en dos embarcaciones por el río Naya y tuvieron un enfrentamiento con el Ejército producto de lo cual es señor Farfán y sus acompañantes fueron capturados en flagrancia y en posesión de 6 pistolas, proveedrores, municiones, una granada y carnets con logotipos de las Farc-EP", leyó la magistrada.



La togada continuó citando que en ese momento un juez legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento contra Farfán, "luego la Fiscalía presentó un escrito de preacuerdo con el que el señor Farfán reconoció ser el coautor de los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de uso restrigindo de las Fuerzas Armadas, agravado por, entre otras razones, haber ejecutado la conducta siendo parte de un grupo de delincuencia organizada".

Este preacuerdo fue presentado ante un juzgado de Buenaventura, que fijó para el 12 de diciembre de 2023 la fecha para dar a conocer si avala el acuerdo entre la Fiscalía y el disidente.



La magistrada Heyck indicó que se le preguntó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre la designación de 'Gafas' como negociador del EMC y dicha entidad confirmó esa designación y anexó lo dispuesto por la Fiscalía.



Al declararse su exclusión de la JEP, Farfán pierde la amnistía que había logrado por el delito de concierto para delinquir y rebelión, así como la libertad condicionada que le habían otorgado por el delito de secuestro. De fondo, también pierde la posibilidad de tener una pena más favorable en la justicia transicional por sus delitos, pues ahora tendrá que ser juzgado por la justicia ordinaria en donde, de ser condenado, tendrá penas que serían mayores a los 20 años.

La diligencia en la que se leyó la decisión de expulsión de 'Gafas' estaba citada para las 2 de la tarde, pero solo comenzó después de la 4 p. m. y en la misma se informó que Farfán no asistiría y que envió una carta desde la cárcel en la que dijo estar enfermo.



"Yo, Alexánder Farfán Suárez, manifiesto por escrito que desisto de hacer presencia personal a la diligencia programada. Lo anterior expuesto por los motivos de mi grave estado de salud, que no me permiten estar de pie, además tengo cefalea, diarrea y malestar general. (...) Muchas gracias por garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias como autoridades", se leyó durante la diligencia.



Es de señalar que Farfán Suárez, quien es conocido por haber sido uno de los carceleros de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada, actualmente está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas.

Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, (derecha) es recordado por haber sido uno de los carceleros de Ingrid Betancourt (izquierda) mientras estuvo secuestrada. Foto: El Tiempo

Él fue capturado el 11 de diciembre de 2022, en el área rural de Buenaventura, sector Puerto Merizalde, cerca del río Naya, cuando la Fuerza Pública detectó dos lanchas rápidas en las que se estarían movilizando disidentes de las Farc.



Una de esas embarcaciones chocó contra unos árboles, dejando heridos a sus pasajeros, entre los que estaba ‘Gafas’. En la lancha la Armada encontró 6 armas de fuego con 9 proveedores y 57 cartuchos de diferentes calibres.



En la audiencia que citó la JEP se analizaron esos hechos, que lo llevaron a estar preso en La Picota, así como el reconocimiento que el Gobierno le hizo como representante del EMC.









