Entre los años 2001 y 2003, Casanare estuvo gobernada por William Hernán Pérez, político que esta semana vio truncada su idea de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Al exmandatario condenado, que permanece recluido en Acacías, Meta, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le rechazó su solicitud de sometimiento al concluir que no iba a contribuir mayores detalles al esclarecimiento de la verdad para las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano.



La intención del exgobernador de entrar a la JEP en calidad de agente del Estado no

integrante de la Fuerza Pública partió del hecho de que en su campaña electoral recibió la financiación de paramilitares que, además, le brindaron seguridad para su actividad política.



Así se lee en la resolución de la JEP en la que se niega el sometimiento. En el documento también se detalla que el apoyo de las Autodefensas no fue gratis. A cambio, Pérez les ayudó a ganar cada vez más poder político, económico y militar en el departamento de Casanare, lugar en el que el exmandatario también habría incurrido en más de una decena de delitos.

El fallido sometimiento ante la JEP

En 2018, el exgobernador William Hernán Pérez hizo allegar su solicitud de sometimiento a la JEP a través de un documento llamado "plan de contribuciones" en su compromiso con la verdad.



Su aporte, en principio, iba dirigido a obtener un tratamiento especial que le permitiera la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y para eso pretendía entregar información clave sobre varias personas que tuvieron nexos con las Autodefensas en el Casanare, donde comandaba Héctor Buitrago, jefe paramilitar conocido bajo el alias de Martín Llanos.



Las autoridades revisaron dicho plan y advirtieron que este tipo de contribuciones, en el caso de terceros voluntarios como lo era Pérez, tienen que exceder un mínimo umbral de verdad frente a lo ya dicho a la justicia ordinaria, cosa que no sucedió, y por eso le dieron una nueva oportunidad de arreglar el documento entregado.



Con el segundo informe en su poder, desde la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyeron que al analizarlo detenidamente "nos encontramos a que el aporte a la verdad del señor William Hernán Pérez se limita a una reproducción de la

información que se obtuvo en la justicia penal ordinaria".



Es decir, no dio pormenores de tiempo, modo o lugar que permitan ampliar lo ya dicho ante la Corte Suprema. Eso, a juicio de los magistrados de la JEP, no puede ser considerado como un aporte sustancial.

¿Y el asocio con alias Martín Llanos?

Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Foto: Archivo EL TIEMPO

En la resolución emitida por la JEP aparece el asocio que de manera preliminar infirió la Fiscalía entre el exgobernador mencionado y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos.



De acuerdo al informe, este exparamilitar tuvo injerencia en varias dependencias de la Gobernación de Casanare, a tal punto que habría tenido fichas suyas adentro de varias secretarías que le daban información. Incluso se pudieron haber dado cobros de exparamilitares a funcionarios públicos de l departamento.



Tras el rechazo a la petición de sometimiento, al exgobernador Pérez le quedan activos 16 procesos en su contra, y en ellos aparecen presuntos delitos que van desde concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, concusión hasta enriquecimiento ilícito.



Incluso, en la actualidad la Sala Penal de la Corte Suprema le revisa un proceso por peculado y celebración indebida de contratos.



