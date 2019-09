Alias Walter Mendoza, tercer excluido de la JEP por video con Márquez

Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la tercera expulsión formal de ese sistema como consecuencia del video en el que varios exjefes de las Farc anunciaron su rearme y abandonar el proceso de paz.



Se trata de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quien aparecía junto a los ya expulsados 'Jesús Santrich' y 'El Paisa' y a los que están en proceso de expulsión, 'Iván Márquez', 'Romaña' y 'Aldinever', todos exjefes de las Farc que dejaron de comparecer ante la JEP.

Lesmes, así como los demás excomandantes, también fue negociador en La Habana y hacía parte del bloque occidental de las Farc. Antes de rearmarse, ya había comenzado a incumplir con el proceso de paz, pues no asistió a la citación que la JEP le había hecho para el pasado 20 de mayo por el caso 01, de secuestro, ni a las citas que se le hicieron después.



En julio se empezó a rumorar que había abandonado su esquema de seguridad y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación donde adelantaba su proceso para irse a Venezuela y encontrarse con 'Santrich' y 'Márquez'. El 6 de agosto siguiente, la Sala de Reconocimiento abrió incidente de verificación de cumplimiento contra el excombatiente de Farc, ahora rearmado.



La figura de "desertor armado" fue la misma con la que la JEP excluyó de su competencia a 'Jesús Santrich' y 'El Paisa', al considerar que no se trataba de evaluar un incumplimiento sino que, en principio, al rearmarse, renunciaban a seguir compareciendo ante la JEP y por lo tanto a esta justicia ya no le corresponde ninguna decisión judicial respecto a ellos.



Con esta decisión, todas las actuaciones judiciales contra 'Walter Mendoza' que estuviera en la JEP regresan a la justicia ordinaria



La JEP informó que "en los próximos días" la misma Sala tomará la decisión correspondiente contra Iván Luciano Márquez ('Iván Márquez'), Henry Castellanos Garzón ('Romaña'), José Manuel Sierra Sabogal ('Zarco Aldinever'), Leonardo Cabezas Rodríguez y Léyder Johany Noscué ('Mayimbú'), este último como reincidente señalado del asesinato de cinco personas en Suárez, Cauca, entre ellas la candidata a la alcaldía Karina García.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com