El reciente anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la apertura de tres nuevos macrocasos no llegó sin tropiezos. El cierre del 2021 estuvo atravesado por discusiones metodológicas sobre los delitos y actores armados a investigar y cómo priorizarlos.



Pero esos debates pasaron de castaño oscuro el 2 de noviembre, cuando un grupo de magistrados “alarmados por la serie de aplazamientos y requisitos nuevos que cada vez se le fijaban a los planteamientos del macrocaso sobre Fuerza Pública”, remitió a la Sala de Reconocimiento una comunicación solicitando “que se esclarezcan las reglas, se fije un cronograma cierto y se les garantice participar en las decisiones”.

Dos meses y medio después, los mismos tres togados que hicieron esa solicitud decidieron renunciar a la movilidad, una figura creada en la JEP para que los magistrados de las secciones —que aún no tienen tanta carga laboral— apoyen las labores de las salas.



A esas renuncias se sumó una charla con un exnegociador de paz de altísimo nivel en los diálogos de La Habana, conocida por EL TIEMPO, en la que sugiere actuar “con prudencia” en las investigaciones contra miembros de las fuerzas militares, situación que habría generado tensiones internas entre la magistratura.

Para algunas víctimas y comparecientes ante la JEP que conocieron toda esa situación, el panorama parecía indicar un riesgo para el tratamiento simétrico, simultáneo, equilibrado, equitativo y diferenciado que quedó sentado como base del modelo de justicia de la jurisdicción en el acuerdo de paz.



Incluso, hubo quienes dudaron que se abriera un caso centrado en los vínculos de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, que ya había sido anunciado a inicios de año —en entrevista con este diario— por el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, durante la presentación de los nuevos casos. Foto: JEP

Sin embargo, el pasado 18 de febrero, en una conferencia de prensa, el alto tribunal transicional reiteró su “decisión indeclinable” de abrir tres nuevos casos, adicionales a los siete que ya están en marcha.



Y anunció que el primero priorizará los crímenes nacionales cometidos por las extintas Farc; el segundo, los delitos a manos de miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles; y el último, en relación con las afectaciones a pueblos y territorios étnicos causadas tanto por exguerrilleros como por militares.



“Es cierto que hubo discusiones, pero no es un tema personal o de asuntos entre colegas, sino un debate sobre metodologías. De cualquier forma, ya quedó en claro que sí va a haber un caso sobre militares y paramilitares; la duda, eso sí, es quién se va a encargar de hacer esas investigaciones”, señaló un togado que pidió mantener su nombre en reserva.



En efecto, esa última parece ser la principal inquietud, sobre todo después de las renuncias a la movilidad.

Otro miembro de la magistratura expresó: “La pregunta es con qué capacidad la Sala de Reconocimiento podrá manejar los nuevos casos, porque cada magistrado ya tiene uno de los siete abiertos, y cómo se lograría una respuesta eficaz y pronta ante tanta demanda y poco personal”.

Las críticas de víctimas y comparecientes

El abogado Franklin Castañeda, quien representa a varias víctimas acreditadas en el caso de 'falsos positivos' ante la JEP, expresó su preocupación: "Hoy no existen magistrados relatores o sustanciadores del documento para la apertura del macrocaso sobre fuerza pública. La responsabilidad de elaborar dicho documento y auto de apertura del caso recae, nuevamente, en magistrados que están tan cargados con su responsabilidad en otros casos".



De otro lado, para el abogado Diego Martínez, quien hace parte del equipo de defensa de los ex-Farc y perteneció al equipo jurídico que redactó el acuerdo de justicia en La Habana, hay inquietud por los tiempos.

“La JEP tiene un marco temporal limitado de 15 años juzgando, de los cuales ya ha transcurrido un tiempo. El hecho de que no se investigaran crímenes de Estado significaría que solo vamos a tener una jurisdicción para que se esclarezcan los hechos de las Farc, cosa que no es mala, pero lo dañino del asunto es que se afectaría el equilibrio de la jurisdicción, que es base central del acuerdo, con el tratamiento equitativo y simétrico pero diferenciado”, aseguró Martinez.



Para Castañeda, ese tratamiento "no se ha cumplido satisfactoriamente", por ejemplo, en la publicidad de las versiones de los casos 01, de secuestro (a manos de Farc), y 03, de ejecuciones extrajudiciales (por parte de miembros del Ejército).

"Los escenarios de participación que se han habilitado para las víctimas no han resultado equivalentes. En el caso 01, donde se juzga la responsabilidad de Farc, las versiones han sido públicas y han tenido difusión incluso en los canales oficiales de la Jurisdicción; en el 03 las versiones continúan realizándose a puerta cerrada, con una participación discutible de las víctimas, y ello sigue así a pesar de las múltiples solicitudes que se han presentado bajo el argumento de que es importante su publicidad para que el país pueda conocer lo que sucedió, comprender el por qué las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron, y dignificar la memoria de las víctimas", dice el representante.

La reunión con el negociador Sergio Jaramillo

Aunque los magistrados consultados por EL TIEMPO señalaron que la reunión con el exnegociador del Gobierno Sergio Jaramillo no jugó un papel determinante a la hora de abrir los casos, reconocieron que sí despertó discusiones internas sobre la forma de abordar las investigaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Jaramillo Alto Comisionado para la Paz Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En la conversación con Jaramillo algunos togados hicieron preguntas sobre la selectividad, las estrategias del Estado para combatir a los grupos tanto guerrilleros como paramilitares y negociar la paz con estos, y en algunos casos, sobre cómo proceder con la priorización de los macrocasos.



Entre lo dicho por el exnegociador de paz, que reiteró en varias ocasiones que expresaría su opinión personal, quedaron sonando algunas frases. Por ejemplo, cuando se refirió a las investigaciones contra la Fuerza Pública, Jaramillo dijo: “Yo pecaría de prudente y me iría por las cosas en las que puedo documentar claramente que alguien actuó de una manera” contraria a la ley.

Añadió que es clave que la JEP sea cuidadosa a la hora de imputar responsabilidad por omisión y en determinar quiénes son los máximos responsables, y señaló que considera que hay una asimetría en el trato de ex-Farc y militares.

“Hay que ser muy inteligente en cómo se comunica y cómo se está entendiendo la expresión ‘máximo responsable’ (…) Ustedes hagan lo que tengan que hacer para administrar justicia, pero hay que tener cuidado (por la asimetría que ya mencioné) con no crear la impresión de que necesariamente todo esto tiene que derivar en quien tuvo la mayor autoridad en la línea de mando en su momento sobre eso, porque no necesariamente es así”, señaló.



Sin embargo, después de que algunos togados le preguntaron si se refería a restringir las investigaciones contra la Fuerza Pública a lo “que se ve de bulto, lo casi evidente”, Jaramillo aclaró: “Yo no estoy diciendo que se limiten a las cosas que parecen de bulto, porque entre otras cosas lo que hace un sistema es esclarecer, sino que se considere lo más clave y que la responsabilidad sea nítida”.

Este diario se comunicó con Jaramillo para conversar sobre ese encuentro en la JEP. El excomisionado aseguró: “Lo que tenía que decir lo dije allá”.



El pasado 18 de enero, cuando el presidente de la JEP fue cuestionado sobre si hubo influencia de esa reunión en la definición de macrocasos, respondió: “Cualquier opinión del doctor Sergio Jaramillo es la de Sergio Jaramillo, pero las magistradas y magistrados aplicamos las normas con total imparcialidad y a partir de nuestros conocimientos directos y la percepción que se deriva de las pruebas".

¿Crisis en la movilidad de magistrados?

El pasado 24 de enero, el órgano de gobierno de la JEP recibió una carta conjunta, conocida por este diario, en la que las magistradas Reinere Jaramillo Chaverra, María del Pilar Valencia García y Roberto Carlos Vidal López pedían la terminación de su movilidad.



“La Sala de Reconocimiento nos ha comunicado que en el momento no están dadas las condiciones para decidir la priorización del caso y, en consecuencia, solicitamos al órgano de gobierno la terminación inmediata de las movilidades que nos autorizaron, a nosotros y a nuestros equipos, con este objeto particular”, indicaron los togados, que estaban apoyando la línea de investigación en desplazamiento forzado y desaparición forzada en el componente de Fuerza Pública.



A la misiva le anexaron un informe de gestión que da cuenta, cronológicamente, de los avances que se venían haciendo desde el 27 de marzo de 2020, cuando se aprobó la línea de desplazamiento.

Facebook Twitter Linkedin

Las víctimas de desaparición forzada le han pedido a la JEP abrir un macrocaso exclusivo para este crimen. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Para los tres magistrados, los hallazgos permitían priorizar un caso sobre los vínculos entre militares, paramilitares, agentes del estado y terceros que produjeron desplazamiento en el Cesar, Magdalena y La Guajira entre 1997 y 2004, y en los Montes de María de 1996 a 2007.



Ya habían definido una ruta de 15 puntos, entregado documentos sobre los criterios y metodología de priorización del caso, balances con sistematizaciones de informes, un memorando sobre desaparición forzada en la zona del Ariari-Guayabero, Guaviare, Caguán y Florencia, y hasta una primera versión del documento de concentración para presentárselo a las organizaciones de víctimas en las socializaciones que comenzaron esta semana, pero, según se lee en el informe de gestión, el 17 de enero de 2022 “se decidió rechazar el documento presentado y mantener el proceso participativo con las víctimas sin presentarlo para la discusión pública”.

Luego de eso, el 28 de enero, salió a la luz el acuerdo 001 de 2022 del órgano de gobierno de la JEP, en el que se dispone la terminación anticipada e inmediata de la movilidad de los magistrados Vidal, Jaramillo y Valencia, y se aprueba la movilidad de otros togados y funcionarios para apoyar investigaciones de los casos 02 y 03.



Sobre los siete primeros macrocasos, la JEP aclaró que siguen avanzando "hasta el punto de que en este año vamos a tener múltiples autos de terminación de hechos y conductas, y se convierte en plataforma de imputaciones. Pero coetaniamente se pondrán en marcha estos nuevos macrocasos para llamar a nuevas versiones, para hacer nuevas contrastaciones y también para incrementar el número de imputaciones y resoluciones de conclusiones".

Por ahora, habrá que esperar a que avance el proceso de socialización y observaciones para conocer el futuro de las nuevas investigaciones, que son una pieza clave para establecer quiénes fueron los máximos responsables de los peores crímenes del conflicto y cuál es la verdad detrás de esos actos que marcaron la historia del país.

