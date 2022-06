Luego de que, en 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares sobre la colección 'Voces para transformar a Colombia', que fue el primer guión museológico de lo que será el Museo Nacional de la Memoria, a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta jurisdicción abrió un incidente de desacato al director del CNMH, Darío Acevedo, por aparentemente incumplir las órdenes de no modificación del guion.



La decisión se dio luego de la respuesta del CNMH frente a una publicación periodística que decía que en el guion del Museo de la Memoria no se mencioaba a los paramilitares, pese a que fueron un actor armado en medio del conflicto colombiano.

La respues del Centro a esa nota de prensa, publicada por El Espectador, decía que "el documento sobre el guion y plan museológico es, ante todo, un texto abierto que admite, como es natural, cambios, ajustes y correcciones, en concordancia con el hecho de que es muy largo el camino por recorrer y es muy numeroso y diverso el universo de víctimas por contactar y escuchar".



El lío vino precisamente por afirmar que el texto del guion admitía cambios ya que el Auto AT 058 de 2020 de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) había ordenado “preservar y conservar en su integridad" el guion y evitar su alteración, supresión, adición o modificación.



En este sentido, la SAR en su nuevo auto que abre para estudio el desacato dijo que la aprobación por parte del Consejo Directivo del CNMH de un guion al parecer distinto al que hubo antes "podría conllevar un incumplimiento de la media cautelar impuesta a través del Auto AT 058 de 2020, por lo que, a efectos de establecer dicha situación, se hace necesario dar apertura a un incidente de desacato".



Por eso se abrió para estudio un desacato al director Acevedo para determinar si hay un incumplimiento de la orden de no modificación del guion, y ahora está corriendo el plazo de cinco días hábiles que tiene el director del CNMH para ejercer su derecho de contradicción y defensa.



Además, la SAR pidió al CNMH que en el mismo término improrrogable de cinco días "remita a la jurisdicción todos los documentos que fueron presentados al Consejo Directivo de dicha entidad y que conllevaron a la aprobación de la caracterización del plan y guion museológico para el Museo de Memoria de las Víctimas"; también se pidió enviar las actas del Consejo Directivo sobre las sesiones en las que se discutió la aprobación de la caracterización, así como los documentos aprobados y las hojas de vida de los miembros de dicho consejo.

