JEP estudiará si amplía plazo por carta embolatada en caso Santrich

Después de que se conoció este jueves que la carta, enviada por el Ministerio de Justicia, pidiendo pruebas a las autoridades judiciales de Estados Unidos en contra del exjefe guerrillero Jesús Santrich, acusado de conspiración en narcotráfico, no llegó a ese país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que los magistrados analizan el tema para definir si extienden el plazo para recibirlas, que venció este lunes, o sigue con el trámite sin estas.

Esa petición que hizo el Ministerio de Justicia, en una carta rogatoria con fecha del 10 de diciembre, fue en cumplimiento de la orden que dio la JEP desde octubre del año pasado para que se incorporaran esas evidencias en el caso contra Santrich, con el fin de definir si el exjefe guerrillero no debe ser extraditado o si esa decisión le corresponde tomarla a la Corte Suprema.



Sin embargo, el Ministerio de Justicia, señaló que se quedó en Panamá por un problema con la compañía de envíos 4-72. La JEP se había dado plazo para recibir los detalles que tiene una Corte de Nueva York contra Santrich hasta este lunes, 28 de enero, y como es lógico, nunca llegó nada de Estados Unidos.



La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, instancia de la JEP que lleva ese trámite, señaló que "en el día de hoy, a las 10.56 a. m., la Sección de Revisión recibió una comunicación del Ministerio de Justicia, informando sobre los problemas con el envío de la carta rogatoria. Inmediatamente, la Sección de Revisión de la JEP comenzó a estudiar el asunto y tomará una decisión oportuna conforme a la ley".



En la noche de este miércoles, la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, fue informada telefónicamente por parte de la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, de los inconvenientes con el envío físico de la carta al país norteamericano.



Todo el procedimiento del pedido a través de las respectivas carteras, señaló la JEP, se hizo "conforme a las normas vigentes". "El 26 de noviembre de 2018 se remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la carta rogatoria a las autoridades de Estados Unidos, para su correspondiente trámite", dijo la justicia de paz.



Esta justicia agrega que, el 3 de diciembre de 2018, recibió una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se informó que la solicitud del trámite de la carta rogatoria a las autoridades de Estados Unidos se había trasladado al Ministerio de Justicia y del Derecho.



La Sección de Revisión había ordenado hacerle seguimiento al trámite de la carta rogatoria en una decisión del 21 de enero.



Este tema insólito de la pérdida de un documento como este generó toda clase de reacciones.



El hoy partido Farc, en el que se trasformó la exguerrilla y por el cual Santrich iba a ocupar una curul en la Cámara de Representantes, señaló que: "es inaceptable desde todo punto de vista que se le informe al país que la mencionada carta nunca llegó a su destinatario, las autoridades de los Estados Unidos. El Gobierno nacional, en particular la Ministra de Justicia, debe asumir la responsabilidad plena por lo sucedido, más aún conociendo la importancia del caso sobre el cual debe fallar la JEP".



Sus máximos dirigentes, cuyo juez natural a partir del acuerdo de paz es la JEP, afirmaron: "No queremos pensar que se trata de una acción de obstrucción de la justicia por parte de autoridades del Gobierno nacional".



