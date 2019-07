JEP estudia qué pruebas decreta en caso 'Rambo', ex-Farc extraditable

Después del caso de Jesús Santrich, en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió en primera instancia no permitir su extradición, esta justicia ya centra su atención en Luis Eduardo Carvajal, conocido como 'Rambo', otro exguerrillero de las Farc también requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos.



Si bien, al igual que Santrich, este excombatiente tiene señalamientos por narcotráfico, la solicitud de extradición de 'Rambo' es por obstruir la justicia al intentar que narcotraficantes fueran reconocidos como integrantes de la antigua guerrilla para evitar su extradición.

Carvajal fue capturado hace un año en Puerto Rico, Caquetá, por estos últimos cargos que se habrían cometido luego de la firma del acuerdo de paz. Pero el trámite de la garantía de no extradición, cuya aplicación la pidió el excombatiente, inició en noviembre pasado en la JEP y será la Sala de Revisión quien determine si ocurrieron esos hechos y si estos fueron posteriores a la entrada en vigencia de lo pactado.



Los magistrados de esa instancia del Tribunal para la Paz, los mismos que en una apretada votación tomaron una decisión a favor de Santrich por falta de pruebas para determinar la fecha de los supuestos hechos, ahora discuten según conoció EL TIEMPO, como en el caso del exjefe de las Farc, el decreto de pruebas para el trámite de 'Rambo'.

En el caso de Santrich, además de requerir a varias entidades del Estado, la sección de Revisión pidió pruebas a la Fiscalía y a Estados Unidos; sin embargo, las evidencias que reposan en una Corte Federal de ese país no llegaron. En el caso de Carvajal aún no se sabe sí se hará el mismo requerimiento a las autoridades estadounidenses o si con el indictment (acusación) les será suficiente para determinar la fecha de los supuestos hechos.



El caso de este exguerrillero, sociólogo de formación con más de 35 años en las filas de las Farc, tiene relevancia porque a diferencia de Santrich, se tiene certeza que durante el conflicto sí estuvo implicado en el envío de toneladas de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. De hecho está en mira de los estadounidenses por esos hechos desde comienzos del 2000, pero en este caso se verifica si habría continuado en ese negocio ilícito, ahora, tratando de 'colar' a narcotraficantes dentro de la justicia transicional.



El proyecto de auto por medio del cual se decretan pruebas está en manos de los magistrados Caterina Heyck, Jesús Bobadilla, Adolfo Murillo, Gloria Rodríguez y Claudia Díaz, estas dos últimas se apartaron de la decisión de aplicar la garantía de no extradición a Santrich. Sin embargo, en su momento Díaz fue la más enfática en su salvamento de voto de que no era procedente pedirle pruebas a la justicia estadounidense.

Lo que ya está probado en el caso de 'Rambo'

En el caso que lleva la sección de Revisión sobre 'Rambo' ya se surtió la fase previa en la cual fue verificada la acreditación de Carvajal como exmiembro de las antiguas Farc. Las únicas pruebas que se han practicado hasta el momento tienen que ver con esto. Con ese fin fueron requeridas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Ministerio de Justicia.



'Rambo' estuvo en el mando de la columna móvil 'Daniel Aldana' de las Farc y desde esa estructura se habría encargado de idear rutas marítimas de envío de droga a través de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Las investigaciones de inteligencia lo dan como 'cerebro' del uso de los sumergibles para esa actividad.



Luego de esa fase preliminar la defensa de Rambo y la Procuraduría pidieron las pruebas para decidir si se le aplica o no la mencionada garantía de no ser extraditado, a la que tienen derecho los exguerrilleros solo para los delitos que cometieron antes de la firma de acuerdo de paz. Con base en ese requerimiento se elaboró el proyecto de auto de decreto de pruebas que está en estudio.



En todo caso, para la mayoría de la plenaria de la Sección la ausencia de elementos de juicio ha impedido autorizar que siga el trámite de envío de un exguerrillero a la justicia de Estados Unidos. Si en el caso de 'Rambo', se determina que los hechos por los que se le acusa -sin evaluar su culpabilidad- ocurrieron después del primero de diciembre del 2016, la definición de su extradición pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET