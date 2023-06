AUTOPLAY

Mancuso y los restos óseos encontrados en la frontera con Venezuela

No es cierto que fueron encontrados 200 cuerpos en la frontera con Venezuela después de las declaraciones de Salvatore Mancuso. Esto no es preciso, como ha circulado en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Cuántos cuerpos puede haber? ¿Qué es cierto y qué no? Esto es lo que dicen los expertos sobre un horno y restos óseos en zona fronteriza.