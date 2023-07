La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrancó el estudio de medidas cautelares sobre tres sitios claves en la historia del país y en la memoria de lo acontecido el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma, por parte del M-19, y la retoma, por parte de la Fuerza Pública, del Palacio de Justicia.



La petición para estudiar la protección a estos sitios la hizo Helena Urán, hija del magistrado del Consejo de Estado Horacio Urán, asesinado y desaparecido durante la retoma del Palacio de Justicia.



Las investigaciones en el transcurso de los años han determinado que en los hechos que rodearon la toma y retoma del Palacio desaparecieron 11 personas, y por estos delitos la justicia ordinaria ha condenado a varios exmilitares, como el general Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13 del Ejército, quien en marzo fue expulsado de la JEP por no aportar verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los desaparecidos del Palacio.

General (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la audiencia de la JEP por desaparecidos del Palacio de Justicia. Foto: Captura de pantalla

Ahora, la JEP decidió estudiar medidas de protección sobre la Casa del Florero, las Cabellerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur, sitios en los que ocurrieron varios de los eventos que llevaron a la desaparición de personas.



Como parte del estudio de las medidas, la JEP vinculó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), a la que le pidió una información.



También se vinculó y pidió información al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), al Instituto Nacional de Medicina Legal, y a otras entidades.



Así mismo, la jurisdicción le dio un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta decisión, a la víctima Helena Urán para que complemente su argumentación y allegue o solicite los elementos probatorios que la sustentan.

¿Por qué se pidió la preservación de estos tres sitios?

Carlos Horacio Urán Rojas trabajaba como magistrado auxiliar del Consejo de Estado cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia. Foto: Archivo

En su solicitud de medidas de protección, Urán pidió proteger y conservar los tres lugares de memoria histórica en la perspectiva de resignificarlos como parte de las medidas para la dignificación de las víctimas, así como para conocer la verdad colectiva, hacer pedagogía democrática y velar por la no repetición de los hechos.



Así mismo, dijo que la protección buscada también era para que se cumpliera la obligación de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el marco de la toma y retoma del Palacio de Justicia.



Urán expuso ante la JEP que múltiples personas fueron sacadas con vida de las instalaciones del Palacio de Justicia y conducidas por miembros de la Fuerza Pública a la Casa del Florero, en donde se desplegaron actividades de inteligencia e identificación de las personas evacuadas.



Recordó también que "los sobrevivientes clasificados como 'especiales' eran llevados al segundo piso de la Casa del Florero y remitidos a diferentes instalaciones militares, entre ellas, la Escuela de Caballería del Ejército Nacional de Colombia. En las instalaciones militares algunas de las personas fueron sometidas a tortura o tratos crueles e inhumanos y, posteriormente, desaparecidas forzosamente".



Sobre el Cementerio del Sur, añadió que en exhumaciones en este sitio que se han hecho para establecer si allí estaban inhumadas personas desaparecidas del Palacio de Justicia han dado como resultado la identificación de varias de ellas.

Las órdenes de la JEP

El magistrado Raúl Sánchez fue el sustanciador del auto sobre las medidas cautelares. Foto: JEP

Si bien por el momento la JEP no tiene un caso que verse exclusivamente sobre lo acontecido en el Palacio de Justicia, en el auto de 28 páginas que abre el estudio de medidas cautelares la jurisdicción señala que no se puede descartar que en el futuro se abra algún caso o una línea de investigación dentro del macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles.



En ese sentido, la SAR consideró que la medida cautelar presentada por Helena Urán "pretende no solo el restablecimiento de sus derechos a la verdad y memoria en su calidad de víctima, sino el de todas aquellas que fueron afectadas con los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia y a la sociedad en su conjunto".



Aún así, la Sección le dio a la víctima 30 días de plazo para complementar los argumentos para pedir la protección de los tres sitios aludidos.



Así mismo, el auto, cuyo magistrado sustanciador fue Raúl Sánchez, vinculó a la UBPD y le pidió aclarar si dentro del Plan de Búsqueda Nacional u otro plan o estrategia tienen referenciados puntos de interés forense o han recopilado declaraciones sobre los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. La Unidad tiene 15 días de plazo para información así mismo si el Cementerio del Sur si se encuentra incluido dentro de sus planes de búsqueda.



Al CNMH también le dio la JEP 15 días de plazo para presentiar un informe que contenga, entre otras cosas, las publicaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia, una relación de acciones en cumplimiento de órdenes judiciales, nacionales o internacionales, relacionadas con procesos de reparación de las víctimas del Palacio.



También se le pidió informar sobre el lugar, en colecciones y el guion del Muso de la Memoria, de los crímenes cometidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia y la Casa del Florero. Además, tendrá que entregar un inventario de procesos de resignificación, y uno de actos de memoria y/o reparación celebrados en instalaciones

militares o estatales con ocasión de los eventos de la toma y retoma del Palacio de Justicia.



Por su lado, Medicina Legal tiene 15 días para decir si tiene registros de las personas asesinadas en la toma y retoma del Palacio de Justicia. De ser así, deberá indicar cuántos fueron identificados y entregados a sus familias, a dónde fueron trasladados y si disponen de información que pueda contribuir en su búsqueda e identificación.

Otras órdenes son para la Unidad de Investigación y Acusación -que opera como Fiscalía de la JEP-, que deberá remitir en 15 días copia de las decisiones judiciales emitidas por las autoridades nacionales e internacionales relacionados con la toma del Palacio; y para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, que tendrá que remitir el listado de víctimas acreditadas que participaron en las diligencias realizadas por esa sala relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia, en especial las practicadas a Bernardo Alfonso Garzón, Gustavo Arévalo Moreno, Óscar William Vásquez y Jesús Armando Arias Cabrales.

