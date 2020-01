JEP llama a capitán (r) a versión sobre ‘falsos positivos’ en Dabeiba

El capitán en retiro Alfonso Romero Buitrago, condenado por ‘falsos positivos’ porque, según él, le hicieron montajes con homicidios que cometieron hombres que estaban a su cargo en el Ejército, fue llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a rendir versión voluntaria sobre estos delitos.



Las versiones de Romero son de interés para dos de las investigaciones que adelanta la JEP, el caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, y el 04, sobre la situación territorial de Urabá, que por conexidad incluye al municipio de Dabeiba, Antioquia.

Romero deberá presentarse el 11 de febrero con su abogado de confianza o uno del sistema autónomo de defensa de la JEP.



En su llamado a versión, la JEP cita varias piezas periodísticas, entre ellas una entrevista dada por Romero al diario ‘El Espectador' en la que este dijo: “Un día yo me encontré a unos soldados en Dabeiba y ahí ellos me dijeron que ya estaban trabajando para las Autodefensas y me advirtieron que me iban a matar por no colaborar”.



Romero enumeró varios movimientos por el departamento de Antioquia y amenazas porque, según él, al negarse a trabajar con paramilitares, se convirtió en “una piedra en el zapato”. También dijo que “la orden era dar bajas a como diera lugar”, y que la persona al frente de estas órdenes era el mayor David Guzmán, quien al parecer luego fue asesinado.



Romero aseguró que lo peor para él “fue haber llegado a la Brigada Móvil 11”, la cual ya había sido mencionada por los presuntos ‘falsos positivos’ que la JEP indaga en el cementerio de Dabeiba. Esa brigada fue creada y actuó por los mismos años y en territorios similares a los de la expansión paramilitar desde los años 90.

La JEP llama a Romero para contrastar las declaraciones que han dado otros militares en estos mismos casos. Además, porque es mencionado en informes que la Fiscalía entregó a esa justicia que relacionan al capitán retirado con delitos de homicidio, secuestro simple, desaparición forzada y homicidio en persona protegida.



Romero sería, al menos, el tercer militar llamado a versión por los ‘falsos positivos’ en el municipio de Dabeiba, ubicado en zona estratégica entre el Urabá, el occidente de Antioquia, y el norte, que a través del Nudo de Paramillo conecta con Córdoba.



Otro militar con nivel de sargento ya fue llamado a dar versión el 28 de enero, y el militar cuyas versiones llevaron a las inspecciones en el cementerio católico Las Mercedes, de Dabeiba, está en proceso de ampliar sus declaraciones. Se espera que en las próximas semanas continúen allí las diligencias de búsqueda de víctimas de ‘falsos positivos’.



JUSTICIA

En Twiiter: @JusticiaET