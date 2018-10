'Una víctima quiere saber la verdad': exsecuestrado ante la JEP

Este jueves continuó la recepción de informes orales por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso de secuestro que estudia este tribunal.

El primero en hablar fue Orlando Beltán Cuéllar, quien fue secuestrado cuando se desempeñaba como representante a la Cámara del Huila. Dijo que cuando fue interceptado por la entonces guerrilla de las Farc, le informaron que quedaba retenido por razones políticas.



Beltrán responsabilizó al Estado, pues dijo que aunque sabía que las Farc habían dicho que iban a retener personalidades políticas con el fin de que el expresidente Andrés Pastrana cumpliera los compromisos adquiridos con ese grupo, nunca hizo nada.



"El señor Mono Jojoy, él personalmente me instala una cadena en el cuello (...) y me indica que iba a recibir el mismo trato que se le estaba dando a la guerrilla en las cárceles del país", afirmó Beltrán, quien duró secuestrado siete años y medio.



Añadió que luego de que se rompió la zona de distensión de Pastrana, empezaron a recibir la tortura "más cruel que un ser humano puede recibir". Contó que en la selva había dificultades en comida, no había agua potable ni medicamentos.

Con voz entrecortada manifestó que la tortura psicológica era tan fuerte que cuando enviaban pruebas de supervivencia a sus allegados, les decían que los "cadáveres nuestros no los entregarían a nuestra familia".



"Cada vez que había bajas los prisioneros eran los responsables, no nos mandaban comida, nos quitaban los radios, si teníamos una cadena en el cuello nos ponían otra en la cintura", manifestó Beltrán.



El excongresista aseguró que salió enfermo de la selva, luego de siete años de no recibir atención médica, pero que cuando recuperó la libertad sintió la "indolencia" del Estado, que, según él, los trató como si los secuestrados tuvieran responsabilidad de su retención.



"Los que violaron los derechos humanos tienen que ser castigados y reparar a sus víctimas, una víctima quiere saber es la verdad, que es lo que yo quiero hoy que el pueblo colombiano sepa", dijo Beltrán.



"Es un riesgo grande y lo sumo, pero la verdad se tiene que saber", enfatizó el excongresista.



Según el exrepresentante "ellos (las Farc) fueron los responsables de un centenar de secuestros de huilenses que hoy están desaparecidos (...) que digan que pasa con ellos, para mí los asesinaron y hoy tienen vergüenza de decir la verdad".



Durante el cierre de su intervención el excongresista afirmó que aún conserva las huellas de la tortura "que cometieron contra personas inocentes".



Beltrán manifestó que "lo mínimo que pediría sería cadena perpetua para estos caballeros, pero en cumplimiento que se les de la máxima pena". Le pidió a la JEP que inste a la exguerrilla para que restauren los bosques a los que ellos les hicieron daño, y que siembren por lo menos unos 500 mil árboles.

Consuelo González de Perdomo

La siguiente en exponer su testimonio ante la JEP fue la exrepresentante a la Cámara Consuelo González de Perdomo, secuestrada por la columna Teófilo Forero de las Farc en el 2001.



La excongresista, que estuvo retenida por más de seis años, dijo que le informaron salía de allí cuando se diera un hecho político que lograra el intercambio humanitario. "Yo como congresista sabía que eso no se daría (...) que en el Congreso no darían la pela", manifestó Perdomo.



El comandante a cargo "da la orden de que si intento escaparme, ya saben cuál es la reacción, pegarme un tiro", dijo González.



Narró cómo se tenían que bañar todos los prisioneros juntos, cómo comían y que nunca le suministraron en medicamento para la tensión que ella requería. "A veces era una comida en todos el día, y ¿qué era la comida?: agua con lenteja, y cuando llovía terminábamos la jornada con la ropa mojada", contó González.



Relató que constantemente lloraba porque no sabía cuál iba a ser el desenlace de cada día. Dijo que el trato a los políticos era más rudo que para el resto de los prisioneros.



Un guerrillero de 22 años le dijo a González que se habían repartido la responsabilidad de cada secuestrado. "Y yo Consuelo, soy el encargado de pegarle el tiro a usted si se escapa o hay un intento de rescate", según ella le le dijo el joven.

González contó que tuvo que enfrentarse a bombardeos y tiroteos constantes.



Ella no siente que el centro del proceso sean las víctimas, como se ha querido resaltar. Es por eso que llegó hasta la JEP para contar su versión de los hechos. "La víctima no puede ser juzgada por la historia, debe contar su propia historia", afirmó González.



"El suceso no termina con la libertad, muchos a su regreso encontramos tragedias a su familia. Todos perdimos un ser querido, yo perdí a mi esposo. Algunos encuentran sus hogares destruidos y en muchas ocasiones una actitud hostil e inhumana de la sociedad, casi que causa más dolor eso que tanto sufrimiento en la selva", manifestó la excongresista.

Luis Eduardo Géchem

Luis Eduardo Géchem, quien duró seis años en poder de las Farc, también llegó al tribunal de la justicia especial para narrar los hechos de su secuestro.



Durante su intervención señaló que respalda la posición del presidente Iván Duque de no negociar con el Eln hasta que no libere todos los secuestrados, lo que para él es una práctica reprochable.



Géchem insistió en que las Farc deben decir la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.



El excongresita contó que luego de ser liberado, en 2008, tuvo un parte de enfermedad grave a causa de casi seis años de retención por parte de la entonces guerrilla.



"Mis problemas cardíacos me enviaban al piso por largos ratos (...) que angustia y que sufrimiento", contó Géchem quien dijo sufrió de paludismo hasta el punto de "ver la muerte".



Añadió que el secuestro no solo se afecta a la persona raptada sino a toda su familia, por eso responsabilizó a las Farc de tener implicación en las afecciones que llevaron a su madre a la muerte.



JUSTICIA