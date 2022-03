En la mañana de este jueves, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe de 70.000 víctimas de la Policía Nacional que sufrieron violaciones a los Derechos Humanos.



De acuerdo con Molano, "la violencia ha dejado 403.352 miembros de la Fuerza Pública víctimas, que son parte del total de más de 9 millones de víctimas en el país".



"La Policía, por más de 130 años, ha hecho posible lo que hoy es Colombia: un país que sabe superar adversidades y progresar, manteniendo intacta la esperanza en su presente y futuro", aseguró el ministro al reconocer la labor de los uniformados.



Señaló que en el cumplimiento de su misión, que es la de mantener la convivencia y la seguridad ciudadana, "han sido también víctimas de los crímenes de guerra cometidos por las Farc".



Y puntualizó que de los más de 400 mil integrantes de la Fuerza Pública que se consideran, "70.980 víctimas son policías, que asciende a 82.731 porque, como si fuera poco, muchos han sido víctimas de varios delitos".



El jefe de la cartera castrense dijo que la gran mayoría de los uniformados han sufrido el desplazamiento forzado, el homicidio y las amenazas.



"Todos ellos, así como sus familias, han sido víctimas de una guerra despiadada y desequilibrada, y merecen tener garantizado su derecho a la verdad, la reparación, la justicia y a la no repetición", aseguró.



Molano insistió a la JEP sobre la necesidad de abrir un macrocaso

De acuerdo con Molano, las Farc nunca discriminaron entre civiles y militares. "Sin importar la naturaleza civil de la Policía, que la excluye como combatiente, atacó a sus miembros sin contemplación".



Y recordó varios de los ataques de la guerrilla contra los integrantes de la Policía, como la muerte de tres policías, en 1992, a las afueras de Bogotá, que escoltaban al gerente de la Empresa de Energía de la ciudad.



"También recordamos la Toma de Miraflores (Guaviare), en 1998, una de las más sangrientas y repudiables de las Farc, en la cual secuestraron a 61 policías, asesinaron a otros 46, así como a 10 civiles", señaló el ministro.



Aseguró que con esos ataques inclementes, miles de policías sufrieron enormes perjuicios en su integridad, en su vida y su dignidad.



Frente a esos hechos, reiteró Molano, "es necesario que se abra el macrocaso que le solicitó el presidente Iván Duque a la JEP, para tratar los crímenes de guerra de las Farc en contra de los miembros de la Fuerza Pública y sus familias, que también fueron víctimas de ellos".



Señaló el Ministro que necesitamos que, después de 5 años del acuerdo de La Habana y faltando 10 de su implementación, los reflectores estén en ellos, "que son los verdaderos victimarios, y no en la Fuerza Pública".



De hecho, la Fuerza Pública le ha presentado al Sistema más de 80 informes con información y "hace unos días nos sumamos a su esfuerzo con la entrega del informe ‘Aporte a la verdad: un contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’", puntualizó.

Policía espera que no haya impunidad

Cautiverio de soldados y policías en poder de las Farc. Foto: Archivo.

Molano señaló que han compartido información "que no se ha tenido en cuenta, y lo hicimos en aras de aportar a la verdad".



Señaló el jefe de la cartera de Defensa sobredel día de la entrega del informe: "Recuerdo las palabras del intendente en uso de buen retiro, Manuel Alejandro Martínez, quien estuvo 23 años en la Policía, y fue víctima de secuestro, torturas y lesiones físicas, por parte de las Farc".



“Esas palabras que para nosotros serían un aliciente, hoy son motivo de profundo silencio de las Farc. La justicia quedó en el papel porque ellos nunca pagarán sus delitos. De la reparación nos excluyen por ser parte de una institución que garantiza la seguridad. Y sobre la no repetición, hoy me siento más víctima que nunca”, dijo Martínez.



Molano señaló que desde el Ministerio de Defensa "seguiremos haciendo lo necesario para proteger el valor de la Policía, y para que las presentes y futuras generaciones de colombianos reconozcan ese valor".

