Al resolver, en segunda instancia, un recurso del exsenador Musa Besaile —expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio de 2021—, el tribunal transicional le hizo una advertencia tajante a los terceros civiles y agentes del estado que no están cumpliendo sus compromisos.



En la decisión de la Sección de Apelación de la JEP sobre Besaile se afirma que, ante la falta de verdades nuevas, que vayan más allá de lo conocido en la justicia ordinaria, podrán ser expulsados directamente de la JEP sin necesidad de que se dé inicio a un incidente de incumplimiento.

"No siempre se tiene que abrir un incidente de incumplimiento sino que, como en el caso de Besaile, la JEP puede hacer uso del juicio de prevalencia para devolverlo directamente a la justicia penal ordinaria", informó la jurisdicción.

Las apelaciones del caso Besaile

El ultimátum de la JEP se dio al resolver dos recursos de apelación dentro del mismo caso. Uno de estos recursos fue interpuesto por el exsenador Besaile Fayad, quien apeló la decisión tomada el 23 de julio de 2021 por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la que le negó el beneficio de Libertad Transitoria Condicionada y lo excluyó de la JEP.



El proceso contra Besaile seguirá en la Corte Suprema. Foto: César Melgarejo/EL TIEMPO

Esa decisión se basó en que Besaile no presentó un plan de aportes a la verdad sobre el conflicto armado que fuera claro, concreto y programado. "Simplemente, mencionó nombres y acciones que ya habían sido conocidas por la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se sigue en su contra", dijo la JEP.



El segundo recurso de apelación fue presentado por la Procuraduría General de la Nación y estuvo acompañado de un recurso de reposición. Para el Ministerio Público, la Sala de Definición debió dar apertura a un incidente de incumplimiento y no excluir a Besaile directamente, utilizando el juicio de prevalencia judicial que posee la JEP.



No obstante, la nueva decisión de la Sección de Apelación del alto tribunal deja en claro que ese incidente, en condiciones de falta de compromiso, no tiene que ser abierto, sino que la JEP puede excluir directamente a los comparecientes.

El proceso seguirá en la Corte Suprema

Musa Besaile enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia un proceso por parapolítica y otro por el 'cartel de la toga’.



En el primero de ellos se le acusa de concierto para delinquir, ya que estuvo asociado con otros políticos de Córdoba y estructuras paramilitares para acceder a la Cámara de Representantes.

El segundo es por cohecho, al pagar para tratar de que el proceso penal en su contra en la Corte Suprema de Justicia saliera a su favor, y por peculado por apropiación, pues los dineros con los cuales pagó los sobornos provenían de porcentajes de contratos otorgados por la Gobernación de Córdoba.



