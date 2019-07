¿Por qué JEP negó viaje a Venezuela a Marcos Calarcá y otros 4 exFarc?

Entre el 24 y el 28 de julio, dos exjefes guerrilleros de las Farc estarán asistiendo al Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela. Se trata de Carlos Antonio Lozada, cuyo nombre de pila es Julián Gallo, y Rodrigo Granda.



Si bien en total fueron 6 los exguerrilleros que le habían pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les concediera permiso para salir del país y asistir al evento, esa justicia no concedió las autorizaciones para que viajaran a Venezuela Luis Alberto Albán, 'Marcos Calarcá', Israel Alberto Zuñiga, 'Benkos Biojó', Omar Alberto Navarro y Benedicto de Jesús González, quien ocó la curul en el Congreso de Jesús Santrich mientras este estuvo en prisión.

Tras el sometimiento a la JEP, los excombatientes de las Farc deben tramitar ante dicho órgano permisos para salir del país. De acuerdo con la JEP, tanto Lozada como Granda presentaron todos los requisitos, entre ellos un compromiso de presentarse personalmente a la JEP el día hábil siguiente de su regreso al país.



De otro lado, la JEP indicó que la salida de exguerrilleros del país no debe afectar los casos en ese tribunal y que tras analizar los propósitos del evento en Caracas, un encuentro de partidos políticos de izquierda, no se obstaculiza el cumplimiento de la justicia.



Pero en el caso de los demás, no cumplieron con enviar todos los documentos.



Navarro no adjuntó a la justicia transicional ni la reserva de sus tiquetes ni su compromiso para presentarse a ese tribunal al día siguiente de su regreso; Marcos Calarcá no envió la copia de la reserva del viaje o los pasajes; Benkos Biojó no mandó ni la copia de su documento de identidad, ni la reserva de pasajes o el compromiso de presentación personal ante la JEP tras volver a Colombia; y González no presentó la carta de invitación al Foro, ni el teléfono de un contacto que pudiera verificar la invitación ni la reserva de los tiquetes de ida y regreso a Venezuela.Por eso a Navarro, Calarcá, Biojó y González no se les dieron los permisos para viajar al Foro de Sao Paulo.

