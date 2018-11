JEP niega conflicto de jurisdicciones con Fiscalía por bienes de Farc

A pesar de que hace algunas semanas se desató un debate sobre si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenía competencia sobre los bienes no reportados de la antigua exguerrilla de las Farc, algo a lo que la Fiscalía se oponía, ahora la justicia especial envió un documento a la Corte Constitucional diciendo que "no tiene lugar ningún conflicto” de jurisdicciones con la Fiscalía en el proceso para decidir si impone medidas cautelares sobre los activos de las Farc.

En manos de la Corte Constitucional había quedado la decisión, luego de que la JEP solicitara a la Fiscalía información sobre los bienes que han detectado e incautado a las Farc luego de su desmovilización, con el motivo de decretar unas medidas cautelares que la Unidad de Investigación de la JEP había pedido sobre dichos bienes, y que la Fiscalía adujera que no tenía por qué enviar esa información y pidiera a la Corte dirimir el conficto.



No obstante, en la nueva comunicación la JEP dice a la Corte que, si toma una decisión de fondo sobre el tema, declare que la Jurisdicción tiene la competencia de resolver la solicitud de medidas cautelares, formulada por la Unidad de Investigación.



En su intervención ante la Corte Constitucional, la Sección de Ausencia de

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP dijo que este sistema de justicia transicional "tiene competencia preferente y prevalente para la eterminación de los bienes y activos de las Farc".



Y añadió que “el supuesto conflicto de competencias entre jurisdicciones propuesto por el Fiscal General de la Nación es inexistente y, por ende, improcedente por cuanto no tiene otro efecto que dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares solicitado por la Unidad de Investigación”.

