JEP dice que Fiscalía no le envió información sobre bienes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que la Fiscalía General no le entregó información sobre los bienes de las Farc, a pesar de que el Tribunal para la Paz le solicitó esos datos en agosto pasado para poder imponer medidas cautelares sobre las propiedades de la exguerrilla, con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado.

Según la JEP, en una comunicación enviada a esa jurisdicción, el pasado 13 de septiembre, la directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía General, Myriam Stella Oritz Quintero, se "opuso a la vinculación y al cumplimiento de las órdenes impartidas".



La JEP afirma que la Fiscalía le señaló la imposibilidad de darles cumplimiento a los requerimientos de esa jurisdicción, "toda vez que la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado".



La Fiscalía le dijo a la JEP que la solicitud que le hizo la Sección de Ausencia de Reconocimiento "no supera la evaluación que debe efectuarse para evitar que se afecte la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".



En el mismo requerimiento de la JEP, la Superintendencia de Notariado y Registro le indicó a esa institución judicial que no tiene la información sobre los bienes de las Farc, ya que "dicha información hace parte integral de los archivos de la Fiscalía General de la Nación".



La Supernotariado añadió que esos bienes hacen parte de un estudio de policía judicial que "se encuentra en investigaciones que se tramitan en la Fiscalía General de la Nación, todas las pruebas obran en dicho ente investigativo por lo tanto debe ser aportada por parte de ellos a la JEP".



Al no poder recaudar en su totalidad la información necesaria que permita identificar cuál es el inventario de bienes y activos de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz decidió suspender el traslado, "para que los sujetos procesales, las entidades vinculadas y las organizaciones de víctimas puedan pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares".



