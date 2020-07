'Debemos tomar distancia de las presiones políticas y mediáticas': JEP

Este martes, en un evento en el que se conoció que la Unión Europea donará 3,5 millones de euros a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la presidenta de esa justicia, magistrada Patricia Linares, defendió la autonomía e independencia de los jueces ante las presiones y críticas que han recibido en las últimas semanas.

Linares recordó que “cualquier Estado democrático y de derecho se soporta en la división de poderes y esa división de poderes implica el pleno respeto a la autonomía e independencia de quienes hacen parte de cada poder".



Por lo tanto, dijo que a los jueces de la JEP, como parte del poder judicial y en particular de una alta corte del país, se les debe "el respeto debido a la autonomía e independencia que debemos tener para tomar las decisiones que nos correspondan, supeditadas a la Constitución y la Ley".



Linares, quien es la primera presidenta de la JEP, dijo que si se vulneran esa autonomía e independencia se vulnera al Estado democrático y social de derecho del cual la JEP hace parte.



Sobre la donación recibida, dijo que la JEP sabrá responder a esa generosidad y a las expectativas de las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

"Debemos tomar distancia de las presiones políticas y mediáticas, respetando la diferencia de opiniones, el disenso y aquellos que piensan que seguramente no era el camino el de la paz que se escogió", dijo la presidenta del tribunal de paz.

La semana pasada, en un evento en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque le pidió a la JEP resultados en varios temas, como el de reclutamiento de menores por parte de las Farc, así como que los exguerrilleros aporten información sobre las rutas del narcotráfico. En la misma reunión, Linares le explicó que ya hay un caso abierto que investiga esos hechos cometidos por las Farc y le aclaró que la JEP no lleva cuatro años en funcionamiento, como el presidente dijo, sino dos años y medio.



La magistrada Linares dijo que entiende las expectativas y reclamos por decisiones más prontas en casos como el de reclutamiento de menores, suscitados por las declaraciones de jefes de las antiguas Farc que han negado que ese crimen se hubiera cometido en el marco del conflicto.

“Avanzamos de manera ágil, pero siempre respetando esos principios que se le imponen no solo a cualquier juez transicional, sino a cualquier juez del mundo. No podemos olvidar que estamos en el ámbito judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y que las ritualidades propias del debido proceso son ritualidades necesarias que en democracia se respetan”, agregó Linares.



