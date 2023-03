Sin pronunciarse sobre la responsabilidad de ‘Jesús Santrich’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) radicó este lunes una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.



Es de recordar que para esa época a la JEP le correspondió decidir si concedía, o no, la garantía de no extradición al exjefe guerrillero, quien había sido capturado en abril de 2018 en medio de una operación de la Fiscalía y agencias de Estados Unidos por narcotráfico.



Pese a que en varias oportunidades la JEP requirió al ente acusador la información del caso, de las investigaciones y las pruebas recaudadas, no recibieron todo, de acuerdo con la denuncia radicada este lunes.



“Pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, indicó el magistrado Vidal.



El presidente de la JEP añadió que “hubo acciones de ocultamiento y falseamiento de información que en su momento solicitó la jurisdicción que hacían referencia a investigaciones de la Fiscalía, pruebas que habría realizado, acciones en un proceso de asistencia judicial internacional, toda esta información le fue negada a la JEP, esto constituyó una interferencia en la capacidad de los magistrados para decidir sobre la realización de conducta”.

Roberto Vidal, presidente de la JEP Foto: JEP

Incluso agregó: “Se trató de mentir en el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos, en particular cuando los magistrados indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional, la directora de asuntos internacionales negó la existencia de dicho proceso, pero es una sucesión de hechos que implicaron el ocultamiento de pruebas que la Fiscalía del momento tenía la obligación de hacer llegar a la jurisdicción”.



Si bien Vidal no comentó si la decisión de la JEP, que en su momento optó por no extraditar a ‘Santrich’, hubiera sido diferente de tener toda la información requerida, expuso que el no contar con todo el material llevó a la jurisdicción a tomar una decisión con base en información parcial.



En ese sentido, para el tribunal transicional en este caso hubo acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía, e incluso se denuncia con nombre propio a la entonces directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera, a quien correspondía responder a las solicitudes de la JEP.



Si bien no se denunció a nadie más puntualmente, el magistrado Vidal manifestó que se pidió al ente acusador investigar a todas las demás personas que pudieron determinar ese hecho o que lo hayan inducido, co-realizado o auxiliado.



Los delitos por los que se pide que sean investigados son fraude a resolución judicial o administrativa de policía y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Las pruebas

La JEP interpuso la denuncia por una recomendación de la Plenaria de la corporación, luego de recibir un informe de una Comisión de Seguimiento creada para el caso, y además, la denuncia se acompaña de un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados con sede en Londres, Inglaterra, que según la JEP, “relata los hechos que demuestran que hubo múltiples irregularidades”.



Frente a ello, el magistrado Vidal detalló que el informe contiene básicamente información pública, ya que la información judicial reservada “no fue posible conocerla en su momento ni ahora” porque la Fiscalía no la envió.



“Ellos hacen un recuento completo de los hechos en este proceso judicial complejo, que van desde el comienzo de la investigación, en un proceso de asistencia judicial internacional entre la autoridad de los Estados Unidos y la Fiscalía, después se ocupa de los temas del trámite y el proceso de Colombia y la disputa por las competencias, y termina con los hechos posteriores de las decisiones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, las altas cortes estuvieron involucradas en la decisión judicial y no fue solo la JEP. Es una narración y presentación de los hechos aunque no se emiten juicios al respecto”, sostuvo sobre el informe forense.



Así mismo, señaló que por ahora la JEP no pidió ninguna medida cautelar pero que sí le pidieron a la Fiscalía “que despliegue una intensa actividad de investigación y consecución de pruebas para esclarecer los hechos que se ponen en su conocimiento”.



Finalmente el Presidente de la JEP señaló que sobre este tema ya se comunicó con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien manifestó “su plena disposición para adelantar estas investigaciones en el ejercicio de sus competencias”.

