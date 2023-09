Por su responsabilidad en promover el asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combates, pero además por mentir sobre el número de casos y encubrir situaciones de extralimitación del uso de la fuerza, esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe, quien fue comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre 2002 y 2003.



Montoya, quien en su carrera militar escaló hasta ser comandante del Ejército Nacional, deberá responder junto a otros 8 exuniformados por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas en el oriente antioqueño, mientras estuvo al frente de la IV Brigada. La magistrada Catalina Díaz, quien fue ponente de esta histórica decisión, conversó con EL TIEMPO sobre los detalles de la investigación.



¿Cómo fue el proceso para llegar a la imputación?

Fue una investigación profunda, exhaustiva y completa de todas las fuentes disponibles. Nos tomó más de 4 años, fuimos a inspeccionar todos los archivos del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes), de la IV Brigada, reunimos todo el material con las órdenes de operaciones, los archivos de inteligencia, y contrastamos también los informes de víctimas, que habían aportado pruebas. También analizamos los documentos sobre la política de seguridad y defensa, los documentos del Plan Patriota, los reportes de cumplimiento del Plan Colombia, todos los documentos oficiales.



¿También hay pruebas testimoniales?

Convocamos a versión voluntaria a 74 antiguos miembros de la Fuerza Pública, desde soldados hasta generales, revisamos los procesos contra ellos, en algunos casos había condenas, otras solo eran indagaciones, también había algunas pruebas, y examinamos todas las declaraciones. Luego en Granada (Antioquia) en una audiencia pública, conocimos las observaciones de las víctimas sobre las versiones de los militares, y también recibimos las de la Procuraduría.



¿Alguno de los imputados ya reconoció su responsabilidad?

Hay uno de ellos que fue imputado también como máximo responsable en Casanare y ha manifestado por escrito su responsabilidad en ese caso. Pero por el caso de Antioquia, los comparecientes están a tiempo de hacerlo, tienen 30 días hábiles desde la imputación para que reconozcan formalmente su responsabilidad, lo cual también se haría después en una audiencia pública o, si deciden insistir en su inocencia, serían remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.

Esta es una imputación parcial, solo es por hechos de 2002 a 2003, ¿qué sigue en los demás?

Como Antioquia tiene una cuarta parte de todos los ‘falsos positivos’ del país, hay más de 1.600 hechos. Las dimensiones del caso son gigantes en número de víctimas, de hechos y en periodo temporal, encontramos hechos de 2002 a 2007; entonces decidimos investigar por etapas. Lo primero fue investigar en profundidad lo ocurrido en 2002 y 2003, y como encontramos evidencia tan contundente, y para dar respuesta a las víctimas que llevan esperando 20 años, decidimos proceder con esta imputación parcial. El general Montoya sigue investigado por los hechos en Antioquia ocurridos en 2004, 2005 y 2006, y por otros hechos del país porque él ocupó las posiciones de mando más importantes del Ejército.



¿Es decir, ahora lo imputaron como comandante de la IV Brigada, pero más adelante, podrían también hacerlo como comandante del Ejército?

Sí, él fue también comandante de la División en Antioquia, luego fue comandante del Comando Conjunto Caribe y luego comandante del Ejército, entonces no quisimos esperar a tener toda la investigación respecto de todos los hechos que puedan comprometer al general (r) Montoya porque vimos evidencia muy contundente por los hechos de 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, pero la investigación continúa.



Estos crímenes son injustificables, ¿pero cuál es la explicación de por qué ocurrieron?

Un contexto fuerte de confrontación armada en el oriente antioqueño, con la decisión de los altos mandos de ganar la guerra, entonces el Ejército empieza a recuperar la iniciativa militar con unidades militares fortalecidas. En el caso específico de la IV Brigada, el general (r) Montoya adoptó una política en el terreno de privilegiar como único indicador real de éxito la muerte del enemigo, el conteo de cuerpos. A eso se suma la estigmatización de campesinos como auxiliadores de la guerrilla; una política institucional de incentivos como permisos, medallas, viajes al exterior y promociones al que presentara más bajas, y un rechazo de las capturas como un resultado operacional deseado.



Litros de sangre

General (r) Mario Montoya en versión ante la JEP por el caso de 'falsos positivos'. Foto: 29/09/2022 Foto: JEP

En el auto mencionan que Montoya pedía ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre de forma recurrente, ¿cómo se comprobó esto?

Así lo narraron varios de los comparecientes bajo su mando, comandantes de pelotón, hombres que escucharon los programas radiales. Además, la expresión “reportarse por barriles de sangre” está manuscrita por la persona que tomó notas del programa radial, está en el libro de programas que emitía el general Montoya.



¿Qué casos ejemplifican la responsabilidad de Montoya en la comisión de estos delitos?

Por ejemplo, el caso de cinco civiles, tres muchachos y dos niñas menores de edad que fueron reportados directamente por Montoya como guerrilleros del 9.° frente de las Farc, a sabiendas de que se trataba de civiles que habían caído en una emboscada del Ejército a un vehículo conducido por paramilitares. En este caso se conoció que el vehículo recogió a los niños que iban para una fiesta, incluso el comandante que estuvo al frente de esa operación le explicó a Montoya que fue un error, que ellos eran civiles, y pese a que Montoya supo que eran civiles, decidió presentarlos como guerrilleros.



La JEP, en distintos autos, ha ido mostrando que los ‘falsos positivos’ ocurrieron en todo el país, en distintos periodos y por distintas unidades militares, ¿hubo un lineamiento nacional para estos crímenes?

Lo que hemos confirmado una vez más en este caso de Antioquia es que el patrón de conducta criminal se repite. Es lo mismo que encontramos en Norte de Santander, en el sur de Cesar, en Dabeiba (Antioquia), en Casanare, que miembros de las unidades militares asesinan civiles, bien sea campesinos de la región o personas traídas de otros territorios, para engrosar falsamente las estadísticas oficiales. El modo de operación criminal se repite en todo el país y nosotros ya hicimos público el auto de la priorización de la fase de investigación nacional en donde decimos que no puede ser coincidencia que estas conductas criminales se repitan, la gran pregunta que uno se hace es ¿cuál era el marco de las políticas, en qué marco se actuaba para que esto se repitiera de igual forma en distintas unidades?

Víctimas de casos asociados a Montoya exigen verdad Foto: JEP

Las víctimas han sostenido que los ‘falsos positivos’ fueron un crimen de Estado, ¿La JEP ha encontrado esto?

Vemos un crimen de sistema, un patrón macrocriminal que ocurrió a lo largo y ancho del país, conectado con una política institucional de incentivos, en el contexto de una estrategia que se trazó como objetivo central la victoria militar a través de presionar por las bajas.



La JEP también ha encontrado que estos casos se conocían hace tiempo, ¿hubo negligencia de quienes los investigaron antes?

Francamente, no entiendo por qué no hubo mayores resultados en la judicialización en la justicia ordinaria. Creo que uno de los grandes aciertos de la JEP ha sido acumular los miles de casos en un solo gran macrocaso, eso permite ver el patrón, la repetición de la conducta criminal con el mismo propósito, mismo modo de operación, misma forma de encubrimiento y mismo perfil de víctimas. Es también de anotar que el sistema de incentivos de la JEP ha funcionado, más comparecientes han contribuido al esclarecimiento de la verdad porque han recibido beneficios como la libertad transitoria y anticipada.



Esta imputación a Montoya y 8 militares, tras 4 años de investigación, es una primera fase, ¿la siguiente será más rápida?

La investigación de la segunda fase de Antioquia está muy adelantada, estamos escuchando a algunos miembros de la plana mayor de la IV Brigada y hemos escuchado a otros 80 comparecientes. Hemos acopiado muchísima evidencia de lo ocurrido entre 2004 y 2006 y esperamos tener una imputación en el primer semestre del próximo año.

¿Qué ha dicho Mario Montoya a la JEP?

El general fue citado como excomandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, que opera en Antioquia. Foto: JEP

Tras conocerse la imputación, este diario buscó al general (r) Mario Montoya y a su abogado defensor, quien manifestó que no harán un pronunciamiento, por ahora, ya que se encuentran analizando la decisión tomada por la JEP.



Montoya, quien no ha hecho manifestaciones públicas desde que está en la justicia especial, rindió en este proceso una versión voluntaria los días 29 y 30 de septiembre de 2022, en Medellín, que fue reservada. De esa diligencia se conoció que el oficial retirado negó haber dado instrucciones para tales crímenes y entregó tablas de resultados de la Brigada IV sobre capturas, desmovilizaciones y fallecidos de grupos criminales, con cifras que para la JEP, según el auto de la imputación, no son creíbles.



En una parte de la versión voluntaria, la magistratura le preguntó por el caso de Érika Viviana Castañeda, de 13 años, asesinada en 2002 cuando iba en una camioneta de una vereda a otra en San Rafael, Antioquia, quien fue atacada por una unidad militar y luego presentada como integrante de un grupo ilegal.



En esa versión, Montoya dijo que en su “imaginario” en la zona delinquía el Frente Noveno de las Farc y el Eln. “Por eso, posiblemente, dije que eran del Noveno Frente porque era la información que yo poseía, de acuerdo a mi apreciación de inteligencia”, dijo. El oficial deberá decirle a la JEP si acepta o no esta imputación.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

@MIOF_

justicia@eltiempo.coom

