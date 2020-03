JEP da libertad condicionada a 'César', carcelero de Íngrid Betancourt

Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que el exguerrillero de las Farc Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias César, preso en una cárcel de Estados Unidos, no ha recibido ningún beneficio relacionado con el secuestro de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Esto porque si bien es cierto que le otorgó libertad condicionada, lo hizo en relación con otra investigación que seguía en contra del exjefe del frente 1 de las Farc.



‘César’ fue capturado durante la operación ‘Jaque’ junto a alias Gafas, otro de los insurgentes que para ese momento, en 2008, tenían en su poder a Betancourt y otros secuestrados. Después, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, donde todavía permanece en una cárcel de Locom, California.

A la JEP llegó una solicitud de amnistía ‘de iure’ por parte del abogado de ‘César’, por el proceso que se seguía en su contra con cargos de concierto para delinquir agravado en el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Este proceso fue abierto el 31 de enero del 2003, cinco años antes del rescate de la operación Jaque, y se refiere a una oleada de atentados terroristas que las Farc estaban planeando en el centro del país.



En su estudio, la Sala de Aministía e Indulto de la JEP conceptuó que, si bien el concierto para delinquir es una conducta “potencialmente amnistiable”, según la lista de delitos que pueden ser cobijados con este beneficio, el carácter de “agravado” implica hacer un estudio más profundo, porque "se vincula con la presunta planeación de actividades terroristas, la financiación y administración de recursos relacionados con terrorismo”.



Por eso, en un análisis previo, decidió concederle el beneficio de libertad condicionada, que en palabras de la Corte Constitucional, “no define la situación jurídica de los favorecidos” y, para efectos prácticos, no significa que ‘Cesar’ vaya a salir de la cárcel, sino apenas un paso hacia la definición de las situación jurídica del hombre.

Esto sucede porque una sola persona puede tener en su prontuario varias investigaciones por diversos delitos, entre esos algunos amnistiables y algunos que no lo son, como es el caso de las retenciones ilegales o secuestros. La JEP tiene que analizar caso por caso, y si bien puede llegar a amnistiar unos -por ejemplo, el delito de rebelión fue amnistiado prácticamente a todos los guerrilleros-, eso no significa que les amnistíe las demás faltas.



En el caso de ‘César’, no se concede la amnistía, que es el máximo beneficio, sino la libertad condicionada en tanto la JEP estudia de fondo para una próxima resolución si ese concierto para delinquir agravado es o no amnistiable. Para ello, se ordenó a la secretaría judicial de la JEP adelantar gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de poder entrevistar al hombre en su reclusión en Estados Unidos.



Este proceso está relacionado con la presunta participación de Aguilar Ramírez en la planeación de atentados terroristas contra la capital del país. Según la Fiscalía, ‘César’ envió a un grupo de personas entrenadas para continuar con atentados como los que se realizaron durante la posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002.



El plan de continuar los atentados, “debería continuar con ataques con carros bomba manejados a control remoto que se ubicarían en Batallones Militares, en Estaciones de Policía, incluso, en las instalaciones de la Dijín ubicada en la Avenida El Dorado, atentando contra la fuerza pública, y que por la pronta y rápida acción de las autoridades de policía se logró evitar que explotaran”.



Asimismo, con ese plan frustrado se buscaba, según la Fiscalía, volar los puentes sobre el río Magdalena que comunican a Flandes (Tolima) con Girardot (Cundinamarca). Sin embargo, como estos hechos no se llevaron a cabo, ‘César’ fue imputado por el delito en calidad de tentativa.



En la decisión también se lee que el testimonio y el proceso de este excomandante guerrillero es de interés en el caso 01, que adelanta la JEP para juzgar la práctica masiva de secuestros por parte de las Farc, en tanto él y sus hombres del Frente 1 fueron carceleros de decenas de secuestrados, como quedó demostrado al momento de su captura en el 2008.



