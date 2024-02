¿Gobierno está dispuesto a una paz total sobre los cuerpos de miles de firmantes?: JEP

Este 26 de febrero, desde Pitalito (Huila), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pide al Estado explicaciones sobre la continuidad de los crímenes contra firmantes de paz, pues de acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, desde el año 2017 y hasta finales de 2023 al menos 406 excombatientes de las Farc habían sido asesinados en Colombia.



Los magistrados de la SAR Reinere Jaramillo, María del Pilar Valencia Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez, que lideran la diligencia, preguntarán a diferentes entidades estatales sobre el Programa de Protección Integral a excombatientes, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, entre otros aspectos.

Desde Pitalito, #Huila, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la #JEP verifica el estado de la implementación de las medidas cautelares que ordenó desde 2020 para proteger la vida de firmantes del Acuerdo Final de Paz. #EnVivo 📺🔴https://t.co/qyAvRCICik — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 26, 2024

La audiencia, a la que están convocados el comisionado de paz Otty Patiño, la Fiscalía, la UNP, y varios alcaldes y gobernadores, entre otros, comenzó con una intervención del magistrado Salazar, presidente de la SAR, quien inició diciendo: “Hoy no deberíamos estar aquí, esta audiencia muestra que se ha fallado gravemente en la implementación del Acuerdo de Paz y que esa falla apunta al corazón del deber fundamental del Estado”.

Gustavo Salazar, magistrado de la JEP Foto: JEP

Añadió que en 2020, durante el gobierno de Iván Duque, cuando la SAR inició el trámite por la continuidad de la violencia contra firmantes de paz, “los asesinatos de firmantes eran una situación cuya gravedad parecía que no quería darse cuenta la administración de entonces”, y pese a la disminución de los crímenes, dijo, el flagelo no se ha detenido.



“El destino de un firmante de paz no puede ser la muerte violenta, los procesos de paz son para traer vida”, indicó el magistrado, que cuestionó por qué solo hasta que la magistratura dio órdenes la UNP mejoró la protección y los esquemas de seguridad para excombatientes, y preguntó por qué el gobierno anterior fue “negligente” con poner en marcha la Comisión Nacional de Garantías.



Así mismo, Salazar señaló que la SAR ha hecho ya 12 audiencias sobre la situación de seguridad de los firmantes de paz y el problema se está agravando.

Llamado de atención sobre la ‘paz total’

La audiencia es liderada por magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Foto: JEP

El presidente de la SAR también hizo un duro cuestionamiento sobre los acercamientos de paz que adelanta el actual gobierno con disidencias de las Farc que son señaladas como las mayores asesinas de firmantes de paz.



“Pese al acercamiento con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’, todo indica que esta agrupación, no la única, es la que de manera preponderante se ha dedicado a extender su presencia asesinando tanto a firmantes de paz como a comunidades y sus líderes. Le pregunto al Gobierno nacional, al comisionado de paz, ¿el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética ‘paz total’ sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de paz que comprometidos trabajan por la paz y el desarrollo de sus comunidades?”, cuestionó Salazar.

“Yo le pregunto al señor comisionado de paz si el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de Paz que, comprometidos, trabajan de manera cierta por la paz”, dijo el magistrado Gustavo Salazar. pic.twitter.com/p6NKaAAVQb — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 26, 2024

Así mismo, el magistrado sostuvo que el carácter generalizado, la permanencia, difusión e intencionalidad, así como el carácter civil de la población, pues los firmantes de paz son civiles, convierten estos delitos en crímenes internacionales, no susceptibles de amnistía ni indulto, y no negociables.



“El proceso de la paz total no puede convertirse en patente de corso”, dijo, añadiendo que el Derecho Internacional Humanitario que se ha usado en las mesas de diálogos con las disidencias es de obligatorio cumplimiento.

Por su parte, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, relatora de las medidas cautelares de protección a los firmantes de Paz, indicó que la audiencia de este lunes es en Huila, en el sur del país porque la situación de garantías de seguridad sigue siendo grave.



“Lo que evidenció esta magistratura del seguimiento de todos los informes que le hemos requerido a las entidades estatales es que se discuten instrumentos a nivel nacional pero que aún no se han implementado en el territorio”, indicó Jaramillo.



Así mismo, la magistrada dijo que les preocuopa que a 7 años de la firma del acuerdo de paz, el Gobierno no ha expedido el Programa de Protección Integral para Excombatientes.

Comisionado de paz no asistió a la audiencia

Facebook Twitter Linkedin

Otty Patiño, alto comisionado de Paz. Foto: Presidencia

Pese a que estaba convocado a asistir de manera presencial, y que solo podía delegar a un alto funcionario de su despacho para ir, llamó la atención de la magistratura que de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a cargo de Otty Patiño, nadie se presentó a la audiencia.



Durante la diligencia se leyó un correo del viernes 23 de febrero en el cual Patiño se dirigió a los magistrados para decirles que delegaría a alguien para asistir virtualmente a la cita porque este lunes 26 de febrero tendría agenda con el presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, los magistrados indicaron que la citación a la audiencia era presencial y que solo se envió un link para conectarse virtualmente a quienes con antelación expusieron la situación por la que no podrían estar en persona.



En ese sentido, la magistrada Jaramillo señaló que los magistrados analizarán las medidas a tomar frente a la inasistencia a la diligencia del Alto Comisionado para la Paz.

El 19 % excombatientes fue asesinado esperando protección

Durante la diligencia también se escuchó a Giovani Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que actúa como su Fiscalía, quien detalló los riesgos que han identificado para los excombatientes.



De acuerdo con el director, los firmantes de paz en los territorios están en una encrucijada, pues bien sea el 'Estado Mayor Central' o la 'Segunda Marquetalia', ambas disidencias de las Farc, intentan presionarlos para volver a las armas, o los acusan de traidores o de auxiliadores de la Fuerza Pública.



Además, Álvarez llamó la atencíon sobre una preocupante cifra : el 19 por ciento de firmantes que han sido asesinados murieron mientras esperaban respuesta sobre una solicitud de medidas de protección.



"Estamos fallando en la protección y en la agilidad con la que se atiende la protección, según el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, el 19 por ciento, casi la quinta parte, de las víctimas de homicidio firmantes de paz estaban en proceso o habían hecho solicitud de protección a la UNP y perdieron la vida esperando que se les implementara algún tipo de medida de protección".



