La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iniciará la fase de versiones voluntarias de miembros de la Fuerza Pública vinculados al caso 05, que estudia las violaciones a derechos humanos en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca atribuidas a la Fuerza Pública.



Dentro de los comparecientes llamados a versionar se encuentran dos tenientes coroneles (r) del Ejército, Bayron Gabriel Carvajal Osorio y Rubén Blanco Bonilla, así como un mayor, dos tenientes, un soldado y un agente de la Policía.



En esta fase se estudiarán homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, violencia sexual y otros hechos atribuidos a la Fuerza Pública cometidos especialmente contra miembros de la población indígena, afrodescendiente y campesina de los territorios. Igualmente, se indagará por posibles alianzas con grupos paramilitares que han sido mencionadas en decisiones de Justicia y Paz.



El caso 05 de la JEP prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en 17 municipios ubicados en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, que incluye los hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, entre el 1.° de enero de 1993 y el 1.° de diciembre de 2016. De estos hechos, la jurisdicción ha acreditado 180.000 víctimas.



Hasta el 2019, el coronel (r) Bayron Carvajal, condenado en el 2008 a 54 años de prisión por la muerte de 10 policías y un civil en Jamundí, Valle, seguía en la cárcel luego de que la JEP aceptó su sometimiento por delitos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.



Aunque en su momento se le concedió la libertad transitoria, la medida no se hizo efectiva porque el exmilitar también es procesado por narcotráfico, en hechos que no tienen relación con el conflicto armado. "Esos delitos están por fuera de la jurisdicción", indicó la JEP.



Las diligencias de versión libre se llevarán a cabo entre el 6 y el 15 de junio. El día en el que se espera que Carvajal entregue su versión voluntaria es el 9 de junio.

El juicio por la masacre de Jamundí

En la tarde del 22 de mayo del 2006 los habitantes del corregimiento de Potrerito en Jamundí escucharon detonaciones que procedían de un callejón, frente al hogar geriátrico Mi Casita, en la parcelación Cristales.



Allí, después de varios minutos y confusión, se supo que habían muerto 10 miembros del servicio de inteligencia Sijín y el civil Luis Eduardo Betancur, quien era informante tanto de la Policía como del Ejército.



El coronel Bayron Carvajal, entonces comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, llegó de civil al lugar e, inicialmente, se habló de un caso de 'fuego amigo' por confusión entre las dos fuerzas.



Un día después así lo declaraba, en rueda de prensa, el comandante de las Fuerzas Armadas, el general (r) Mario Montoya.



Pero el proceso dio pie para una controversia sobre si el caso debía ser investigado por la justicia penal militar, como lo pedía el Batallón, o la justicia ordinaria. La investigación se abrió contra 15 militares, encabezados por Carvajal.



En el fallo, el juez dijo que él fue el determinador de las muertes cuando el grupo élite de la Policía iría a realizar una operación antinarcóticos. Según la investigación, en la operación, que duró 32 minutos, hubo exceso de fuerza. La defensa advirtió que la conducta de los policías dejó dudas y que ni siquiera llegaron con orden al sitio e, incluso, la adulteraron apenas ocurrió el incidente.



"Se probó la conducta punible y se demostró la muerte de las 11 personas a causa de disparos de arma de fuego (...). Esta se produjo como resultado de la acción desplegada por los militares acusados y frente a ello no se demostró la existencia de ninguna causal de ausencia de responsabilidad", dijo el juez. Los 14 oficiales, suboficiales y soldados que hacían parte del batallón Lince fueron condenados como coautores.



En su momento, el fiscal Mario Iguarán habló de "un mandado del narcotráfico".



Carvajal insistió en que "jamás tuve ningún motivo para ordenar atentar contra agentes del orden (...). Jamás tuve motivos ni los tendré para cambiar mis preceptos ni mi formación militar".



El juicio duró un año y dos meses, y se consideró como un hito en el sistema oral acusatorio. La Fiscalía presentó 32 testigos y 417 pruebas para demostrar que el Grupo Lince del Batallón de Alta Montaña No. 3 emboscó y masacró a los 10 policías de la Comisión Cali (Comca) de la Dijín y al civil que les servía de guía.



Los militares aseguraron todo el tiempo que creyeron que se trataba de un grupo irregular que iba a cometer un secuestro y que la Policía no respetó protocolos de seguridad.



La Procuraduría también había pedido condena al considerar que los militares esperaron a sus víctimas, que hubo desproporción de fuerzas porque el 83 por ciento de las vainillas halladas en el sitio correspondían a sus armas, y que no atendieron súplicas ni tuvieron intención de buscar ayuda para los heridos.



El juez del caso declaró que se probó la tesis de una 'masacre', como la planteó la Fiscalía y lo respaldó la Procuraduría.



Carvajal, que oficiaba como comandante del Batallón de Alta Montaña el 22 de mayo, cuando ocurrieron los hechos, fue condenado en 2008 a 54 años de prisión por ser determinador del ataque.



Además, se impuso una pena de 50 años a los sargentos Jaime Humberto Montenegro y José Aurelio Palacio, y al cabo Elber Jesús Osorio. También a los soldados Carlos Erazo, Luis Carvajal, Nelson Enrique David, José Alfredo Mantilla, José Geiner Peñaranda, Julio César Rosero, Wilson Rafael Bohórquez, Mauricio Arcángel, Adolfo Riaño y Julián Pomeo.

