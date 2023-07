Dos meses después de que magistrados que investigan ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba (Antioquia) recibieron amenazas de muerte con una corona fúnebre enviada a la casa del magistrado Alejandro Ramelli, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a denunciar mensajes de este tipo contra sus funcionarios.



(Lea también: Amenazan a magistrados de la JEP y colaboradores del proceso de paz en Santander).



Esta vez, según indicó el presidente de la JEP Roberto Vidal, en una declaración de prensa, las amenazas llegaron a los correos personales de dos abogados y una psicóloga que trabajan en el equipo de defensa de excombatientes de las Farc en Caquetá y Putumayo.

Facebook Twitter Linkedin

Roberto Vidal, presidente de la JEP. Foto: JEP

Es de recordar que la JEP tiene un sistema autónomo de asesoría y defensa (Saad) que provee defensa a los comparecientes que no pueden pagar una representación judicial.



Sobre las nuevas amenazas, Vidal señaló que se trató de un panfleto firmado por las 'Águilas Negras', aunque aclaró que la Fiscalía ha indicado que no hay registro de un grupo ilegal propiamente con ese nombre. Las autoridades han explicado en el pasado que este es un alias que con frecuencia usan otras personas u organizaciones delictivas para esconderse tras las amenazas.



(Le puede interesar: Así funcionó la ‘máquina’ de secuestros de las Farc en Tolima y Huila).



En todo caso, el panfleto que se envió a los correos de los funcionarios no estaba dirigido contra nadie en particular, sino contra la JEP en general, y también tenía referencias a quienes trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas.



El presidente de la JEP recordó que hace meses se denunciaron las amenazas contra Ramelli y su magistrado auxiliar Hugo Escobar, y que confía en los resultados de la Fiscalía para judicializar a los responsables tanto en ese caso como en este nuevo.

En su declaración, el presidente de la JEP informó que la Jurisdicción ya ha puesto en conocimiento de la @FiscaliaCol esta situación: "Confiamos en los resultados de la Fiscalía para judicializar a los responsables de estas amenazas que buscan que no se conozca la verdad", dijo pic.twitter.com/Y0JAaWz1yP — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 11, 2023

(Le recomendamos: Exjefes de las Farc presentan a la JEP sus observaciones sobre sanción que les impondrá).



Añadió que en comunicación con la vicefiscal Martha Mancera, ella le indicó que se había designado para investigar estas situaciones al fiscal delegado para los Derechos Humanos. “Hemos tenido una respuesta importante de la Fiscalía, estamos esperando resultados”, comentó.



Así mismo, las amenazas se han puesto en conocimiento de los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior, así como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Misión de Verificación de la ONU que, en su último informe trimestral, rechazó los ataques contra los magistrados de la JEP amenazas en el caso de Dabeiba.

Solicitamos a las autoridades competentes que se garanticen las medidas de seguridad para cumplir con nuestra misionalidad: Vidal FACEBOOK

TWITTER

(Más notas: JEP pide al Gobierno apoyo para que EE. UU. permita interrogar a excarcelero de Farc).



“La JEP reitera su compromiso con los derechos de las víctimas, así como con la administración y aplicación de la justicia restaurativa para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social que los graves crímenes rompieron. Solicitamos a las autoridades competentes que se garanticen las medidas de seguridad para cumplir con nuestra misionalidad”, concluyó Vidal.

Es de señalar que además de estas amenazas en Putumayo y Caquetá, esta semana también se conocieron panfletos amenazantes en varios municipios de Santander contra excombatientes de las Farc desmovilizados, defensores de derechos humanos, abogados y otras personas que colaboren con el proceso de paz, incluidos magistrados de la JEP.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

'Jep, no hay más excusas'

Lea otras notas de Justicia: