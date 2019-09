JEP le concede la libertad al exsenador Álvaro Ashton

Dos semanas después de que el excongresista liberal, Álvaro Ashton, comenzara a aportar la verdad sobre sus crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia le concedió libertad "transitoria, condicionada y anticipada".



La decisión la toma no solamente por "haber comenzado a aportar a la verdad plena", en palabras de la JEP, sino también por haber presentado un programa de reparación a las víctimas que ya fue avalado por los magistrados.

Según la Sala, la aceptación de Ashton de haber participado en al menos una reunión con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con propósitos electorales y de haber apoyado el trámite de la Ley de Justicia y Paz "es un primer paso en su proceso de aporte a la verdad plena que exige la JEP a los comparecientes".

La libertad de Ashton Giraldo fue ordenada en el marco de un proceso penal por el delito de concierto para delinquir agravado por su presunta connivencia con el frente José Pablo Díaz de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



La libertad concedida a Ashton está condicionada a que sus compromisos de reparación, entre los que incluye dar becas a víctimas del conflicto en Atlántico y Magdalena y crear una fundación para la no repetición de violaciones a derechos humanos, se hagan efectivos. Además, a que continúe dando sus versiones sobre los hechos del conflicto de los que conoció o participó.



Ashton fue senador entre 2006 y 2018 y ya antes había sido representante a la Cámara. Su primera versión ante la JEP fue el pasado 13 de septiembre, con carácter reservado. El político de la Costa se presentó ante esa jurisdicción como agente del Estado no miembro de la fuerza pública y fue aceptado el pasado 16 de julio por tres procesos que se le seguían en la justicia ordinaria, relacionados no solo con el caso de la parapolítica sino también con el llamado 'cartel de la toga'.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com