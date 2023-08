Menos de un mes después de que fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la jurisdicción asumió la etapa de juicio del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez.



Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa, de Valledupar (Cesar), fue acusado por la UIA, que actúa como la Fiscalía de la JEP, como responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004.

Por esos crímenes, el exoficial fue acusado por los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada.



De acuerdo con la investigación, a su llegada a La Popa, el excomandante de ese batallón “ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”, según sostiene la acusación.



Además, se señala que en la organización ilegal por la que se acusó a Mejía hubo una actuación conjunta de oficiales, suboficiales y soldados y la distribución de roles se perfeccionó tanto que permitió que “sin importar los cambios de personal y de circunstancias, el fenómeno persistiera y se consolidara como una práctica en la unidad militar”.

Las familias han exigido a la JEP sanciones efectivas y verdad sobre los 'falsos positivos'. (Foto de archivo) Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Así mismo, este documento sostiene que algunos de los hombres bajo el mando de Mejía se convirtieron “en autómatas, bajo la creencia errónea de que sus actos no tendrían repercusión y que los crímenes que cometieran quedarían en la impunidad”.

Ahora, comenzará la etapa en la que la Fiscalía de la JEP destapará públicamente todas las evidencias que recolectó para afirmar que Mejía fue quien ideó, lideró y puso en marcha este aparato criminal. El exmilitar, para quien la UIA pedirá 20 años de cárcel, también podrá defenderse, pues sigue asegurando que es inocente.



De hecho, dentro del escrito de acusación se consigna una respuesta que en diciembre de 2022 le envió a la JEP en la cual dice:



"No puedo aceptar ni reconocer que yo desaparecí y asesiné personas en estado de indefensión para presentar resultados operacionales ficticios mientras fui comandante del Batallón La Popa, ni en ninguna etapa de mi vida como soldado, porque esa no es la verdad, y tampoco puedo reconocer responsabilidad sobre hechos criminales cometidos por tropas o personas que pertenecían a la Unidad Militar pero sobre los cuales no tenía control efectivo ni dominio de los hechos en las lejanas áreas de operaciones”.



Además de asumir la etapa de juicio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento aceptó el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Ramelli para tener conocimiento de esta etapa, pues él participó en 13 versiones de miembros de 'La Popa', como magistrado en movilidad en la Sala de Reconocimiento.Por ese motivo, Ramelli no participará en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez.

