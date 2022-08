Semandas después de que le revocó el beneficio de libertad provisional al general (r) Jesús Armando Árias Cabrales, condenado por la retoma del Palacio de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al oficial a una nueva audiencia para que aporte a la verdad.



(Lea también: JEP revoca libertad de general condenado por retoma del Palacio de Justicia).



El 21 julio se revocó su libertad precisamente al considerar que no había aportado información y se condicionó su permanencia en el sistema transicional a que lo hiciera.



Ahora, tendrá una oportunidad de hacerlo en la nueva audiencia, que será reservada y se hará en Bogotá el 20 y 21 de octubre próximo. Dicha diligencia contará con la participación de las víctimas del Palacio de Justicia.

En la decisión de julio pasado, la JEP advirtió que "pasados dos años desde la concesión de la libertad, el general no ha cumplido con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz, concretamente, en lo relacionado con el esclarecimiento de los hechos, pues no atendió el llamado que en dos oportunidades le realizara la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad".



Es de recordar que el oficial en retiro fue condenado el 24 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por la desaparición forzada de varias personas los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en la toma y retoma del Palacio de Justicia.



(Puede leer: Palacio de Justicia: JEP cierra las puertas al general (r) Iván Ramírez Quintero).



En el auto en el que la JEP convoca a la nueva audiencia le recuerda al general que deberá aportar información pertinente para el esclarecimiento exhaustivo de la verdad de los hechos por los cuales fue condenado, y además, esa verdad que aporte "deberá superar el umbral de lo probado por las autoridades de la justicia ordinaria".



Luego de la diligencia , la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará los aportes que haga para decidir si puede continuar en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Las preguntas que deberá responder

Momentos de la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército. El coronel Alfonso Plazas Vega permaneció privado de la libertad durante 8 años. Luego, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Entre los temas de los que deberá informar a la JEP, Arias Cabrales tendrá que responder preguntas sobre las políticas del presidente de la República y del ministro de Defensa Nacional trazadas en materia de seguridad para la época de los hechos; los alcances de su posición en la cadena de mando tanto en la Décima Tercera Brigada como en el Ejército Nacional; quiénes participaron en el proceso para la toma de decisiones en la elaboración y ejecución del 'Plan Tricolor 83'; bajo qué lineamientos estratégicos fue estructurado, y qué procedimientos establecía para evitar los daños a personas y bienes protegidos.



Así mismo, deberá suministrar información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo las desapariciones forzadas por las cuales fue hallado penalmente responsable y los motivos de las mismas; como también indicar cuál fue la suerte que corrieron las víctimas momentos previos a su desaparición, y suministrar información concreta para establecer la localización de los cuerpos de las víctimas por las cuales fue condenado.

