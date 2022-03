El 24 de marzo la exsenadora Piedad Córdoba volverá a hablar ante lo magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, perpetrado en noviembre de 1995, del que ya adelantó que dos expresidentes conocen detalles y cuyo asesino, según sostuvo, seguiría vivo, como reveló Noticias Rcn.



Esa citación, de la que apenas está siendo notificada Córdoba, fue una de las órdenes de una decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP, que en segunda instancia dejó sin efectos una entrevista que la exsenadora entregó en marzo del año pasado.

Esa providencia le llevó la contraria a la de otra sección del tribunal y sentó un precedente sobre la recolección de testimonios en la justicia transicional, en la que es clave la participación de las víctimas.



Piedad Córdoba y Julián Gallo, exjefe de las Farc que ha dicho ser responsable del magnicidio de Gómez Hurtado. Foto: EL TIEMPO

La sentencia de la SAR, expedida el 3 de marzo con ponencia del magistrado Alejandro Ramelli, resolvió la impugnación a una providencia que declaró improcedente una tutela presentada por los familiares del asesinado líder conservador, quienes son víctimas del proceso y alegaron que no les fue posible el acceso al testimonio de Córdoba y, por lo tanto, no pudieron participar.



Y, en contraste, la nueva decisión amparó el derecho fundamental al debido proceso que fue invocado por Mauricio Gómez Escobar, María Mercedes Gómez Escobar y el candidato a la presidencia Enrique Gómez Martínez, familiares del líder conservador.



Aunque varios magistrados consultados por este diario señalaron que la decisión de segunda instancia –que contradijo el fallo de la de primera– no generó tensiones, EL TIEMPO supo que hubo malestar porque no se hizo público un comunicado de prensa que sintetizaba la sentencia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Además dos magistrados presentaron salvamento de voto manifestando su desacuerdo con la nueva decisión.



Un togado de la Sala de Reconocimiento le dijo a esta diario: “reconocemos la decisión y nos acogemos a ella. Se trata de un fallo de tutela, lo respetamos y continuaremos el proceso”.

El porqué de la decisión

En primera instancia, la Sección de Apelación de la JEP había considerado que la no participación de las víctimas en la diligencia podía ser superada o subsanada trasladándoles las grabaciones de la misma y permitiéndoles remitir preguntas y observaciones al respecto.



No obstante, en la decisión de segunda instancia la Sección de Ausencia de Reconocimiento concluyó que la única forma válida de subsanar la situación “consiste en programar nuevamente la diligencia de testimonio de la exsenadora, en presencia de los accionantes”.



Para la SAR, en el marco de un procedimiento calificado en términos de ‘dialógico’, resulta contradictorio que los familiares de la víctima no hayan podido intervenir ni formular directamente preguntas a la testigo, quien según lo afirmado por un compareciente ante la JEP cuenta información acerca de los responsables de la comisión del magnicidio.

Corte ordena más testimonios

El crimen de Álvaro Gómez Hurtado ocurrió el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

De otro lado, en medio de la indagación preliminar que sigue la Corte Suprema en contra de la exsenadora Piedad Córdoba por presuntos nexos con las antiguas Farc y Álex Saab, el alto tribunal ordenó nuevos testimonios.



Así, el próximo 14 de marzo serán escuchados el senador Iván Cepeda, el periodista Daniel Samper Pizano y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’. El día 15 de marzo declarará la defensora de derechos humanos Olga Amparo Sánchez y seguirá su versión Ricardo Montenegro Vásquez, exasesor de Córdoba. Y para el 16 de marzo fueron citados el general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago, el director de cine Lisandro Duque Naranjo y Nilton Polanco Lasso.



