JEP autorizó extradición de 'el Doctor', ex-Farc que habría exportado droga

Luego de que la Corte Suprema de Justicia le remitió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a mediados de 2019, el expediente del excomandante de las Farc José Geidin Castro Chillambo, alias el Doctor, el tribunal transicional tomó una decisión sobre su extradición.



'El Doctor' lideró la columna Daniel Aldana de la extinta guerrilla e impuso su régimen sobre la población de Tumaco, Nariño, y era requerido por una Corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) por presuntamente haber enviado varias toneladas de cocaína después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

Tras analizar el caso, la sección de revisión le dio luz verde a la solicitud, con lo que autorizó la extradición de Castro Chillambo.



De hecho, además de negar el beneficio de garantía de no extradición (contemplado en el acuerdo de paz para quienes cumplieran sus compromisos y no siguieran delinquiendo), la JEP remitió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.



También comisionó al director de la cárcel La Picota de Bogotá, donde está recluido 'el Doctor', para proceder con las diligencias correspondientes a la extradición.



