Las familias de 17 personas desaparecidas en Antioquia tuvieron este lunes y martes la oportunidad de volver a poner sus casos sobre la mesa durante una jornada liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, en el marco del caso conjunto ‘Cementerio Las Mercedes’ de Dabeiba, Antioquia, atendió a víctimas en la Ciudadela de la Cuarta Revolución, ubicada en la Comuna 13 de Medellín.



Hasta allí llegó María*, una madre que lleva más de 25 años buscando a su hijo Alberto*, un joven reciclador que para entonces tenía, según recuerda, unos 20 años; en todo este tiempo lo único que ha sabido de él, que era el menor de sus hijos hombres, ha sido por el testimonio de su hijo mayor, quien vio cuando se lo llevaron.



“Un día, en la glorieta de la Terminal del Sur, en Medellín, donde ellos estaban trabajando, llegó una camioneta cuatro puertas, se le acercaron y le ofrecieron que si se quería ir a trabajar con ellos a Andes (Antioquia); mi hijo mayor le dijo al niño que no se fuera, que no es normal que una camioneta tan elegante aparezca por allá, pero él dijo que tenía que ir a trabajar porque ya se acercaba el día de las madres y quería darme un regalo”, recuerda María.

Mi hijo mayor le dijo al niño que no se fuera, pero él dijo que tenía que ir a trabajar porque ya se acercaba el día de las madres y quería darme un regalo

Esta madre hoy sigue pidiendo ayuda de las instituciones para ubicar a su hijo, pues aunque hace años puso una denuncia en la Fiscalía por la desaparición de su hijo, no ha tenido noticias suyas.



“Yo quisiera que me dieran una esperanza de él, sea que me aparezca vivo o muerto, quiero saber; si está muerto, al menos que me lo entreguen para darle sepultura, y si está vivo, que me avisen, yo quisiera que me dieran una mano, él es mi hijo y me duele ya tanto tiempo sin saber nada”.



Como ella, otros 30 familiares de víctimas de desaparición forzada se acercaron a la jornada que realizó la JEP junto a Medicina Legal, la Unidad de Víctimas, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, y la misión de verificación de la ONU.

Jornada de atención a víctimas. Foto: JEP

De acuerdo con el magistrado Alejandro Ramelli, encargado del caso conjunto de la JEP sobre el cementerio Las Mercedes, los 31 familiares que atendieron dieron cuenta de 17 víctimas directas, de las cuales 15 ya estaban en el Registro Único Víctimas. También se realizaron solicitudes de acreditación ante diferentes macro casos (casos 3, 4, 7 y 8) de la JEP.



Adicionalmente, se hicieron “13 entrevistas forenses con fines de identificación” y se tomaron “19 muestras biológicas de familiares de referencia para procesamiento e inclusión en el banco de perfiles genéticos por parte de Medicina Legal”, con las cuales se espera contribuir a la identificación de cuerpos.

Es de recordar que, en el marco de la investigación de 'Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007', la JEP recuperó de ese camposanto 49 individuos que habrían sido asesinados y presentados falsamente como bajas en combate, de los cuales ocho ya han sido identificados y entregados dignamente a sus familiares.

Vienen más fases

La jornada de atención en Medellín es solo la primera de varias fases en las que la JEP espera atender, en total, a más de 700 familiares de víctimas de desaparición forzada.



En la investigación que ha realizado hasta ahora la justicia transicional, que ya imputó a 10 ex militares como máximos responsables de los hechos ocurridos en Dabeiba, se ha determinado que en el cementerio hay inhumadas personas provenientes de otros lugares, varias de ellas de Medellín.



Por ese motivo, la JEP requiere realizar cotejos genéticos en la capital de Antioquia de familiares de víctimas que fueron presentadas ilegítimamente como 'bajas en combate'.





*Nombres cambiados por petición de la fuente





