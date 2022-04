La audiencia en la que los siete exmiembros de secretariado de las extintas Farc imputados por secuestro iban a reconocer públicamente su responsabilidad fue aplazada.



(Lea también: Así funcionó la macabra máquina de los secuestros de las Farc)



Desde febrero la diligencia había sido programada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el 28 y 30 de marzo y el 1 de abril. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento, al resolver un recurso de reposición, modificó las fechas para finales de mayo y la primera semana de junio.

Se trata de una audiencia crucial, previa al proceso de resolución de conclusiones para establecer las penas que pagarán los exjefes de las Farc, que ya aceptaron las imputaciones de cargos formulados por el alto tribunal.



(Lea al respecto: Análisis: los retos tras aceptación de exjefes de Farc por secuestro)



El recurso que derivó en el aplazamiento de la diligencia fue presentado por los representantes comunes de víctimas del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y de Derechos Humanos (IIRESODH), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la abogada contratista del SAAD Víctimas, la

Corporación MilVíctimas y la Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (FUNIPSI).



En su solicitud,manifestaron que no estaban en contra de la realización de la audiencia misma y en una fecha pronta, sino que abogaron porque se realizara con todas las garantías reconocidas para la participación de las víctimas.



(Puede leer: Exjefes de Farc se sostienen en rechazar cargos por esclavitud en secuestro)



Otro de los puntos que mencionaron es que no es posible llevar a cabo la audiencia de reconocimiento sin definir lo que va a pasar con la calificación jurídica del crimen de lesa humanidad de esclavitud, que se agregó a la imputación contra los ex-Farc y que ellos no aceptaron.



La Sala de Reconocimiento confirmó la decisión de llevar a cabo la audiencia pública de reconocimiento, pero modificó las fechas para su realización para los días 31 de mayo y 2 y 6 de junio de 2022.





justicia@eltiempo.com