En una decisión de segunda instancia la Sección de Apelación, órgano de cierre de la JEP, anuló la amnistía que se le había concedido a Marilú Ramírez Baquero, exguerrillera de las Farc encargada de inteligencia y comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño, que en octubre de 2006 explotó un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, que dejó lesionadas a 23 personas, entre militares y civiles.



Ramírez había sido amnistiada por la Sala de Amnistía o Indulto en febrero de 2020, pero tras revisar los recursos interpuestos por cuatro víctimas de los hechos contra la decisión, la JEP ordenó empezar el trámite de nuevo.



La Procuraduría también había pedido revocar el beneficio concedido a Ramírez, conocida con el alias de Lulú o 'Mata Hari'.



Según la decisión de la Sección de Apelación, en el nuevo trámite para decidir si se le concede la amnistía se debe garantizar la participación de todas las víctimas que están plenamente individualizadas y que aún no han sido vinculadas al caso.



La Sección concluyó que en el primer proceso no se cumplió con todas las obligaciones tendientes a garantizar el derecho a la participación de las por lo menos 30 personas que fueron identificadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP como víctimas de las conductas de Ramírez.



Según el análisis, aunque la Sala de Amnistía ordenó notificar a las víctimas luego de realizar esfuerzos razonables para localizarlas, debió ordenar informarles a través de un emplazamiento y, luego de ello, asegurar la representación oficiosa de quienes no comparecieran. Sin embargo, omitió hacerlo, con lo cual vulneró el derecho de quienes fueron identificados, pero no localizados.



"No se adoptó ninguna medida tendiente a lograr la vinculación al proceso de las víctimas que no fueron notificadas de la resolución que empezó a estudiar el caso de Ramírez Baquero, bien sea porque no encontró sus datos de contacto o porque los oficios remitidos a las direcciones entregadas fueron devueltos por la empresa de correos 472", explicó la JEP mediante un comunicado.



Es por ese motivo que ahora la Sala de Amnistía debe adoptar las medidas necesarias que garanticen la participación efectiva de las víctimas en el proceso.



Por el atentado perpetrado el 19 de octubre del 2006, Ramírez Baquero fue condenada por la justicia ordinaria a 27 años de cárcel.

