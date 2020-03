Por tres cuerpos, JEP amplía medida cautelar a laboratorio de la UdeA

Las medidas cautelares de sellamiento temporal y parcial de un laboratorio de la Universidad de Antioquia, en Medellín, fueron ampliadas por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 30 días más, desde el 10 de marzo de 2020.

Esta decisión la toma la sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que es la que tiene a su cargo el estudio de medidas cautelares sobre 17 lugares del país donde, según las víctimas, se presume la presencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado colombiano.



Lo que motivó a ampliar la medida cautelar fue el hallazgo de tres cuerpos con lesiones por arma de fuego en el Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la UdeA. Los restos corresponden a personas adultas que murieron de forma violenta y cuyos cuerpos fueron extraídos del cementerio de Orobajo, corregimiento de Sabanalarga, antes de que se llevara a cabo la inundación por el proyecto Hidroituango en esa región de Antioquia.



Los cuerpos fueron trasladados, como una medida administrativa, al laboratorio de la UdeA, sin embargo, al parecer no se constató que entre ellos no hubiera víctimas del conflicto, a pesar de que los pobladores de la región alertaron por años que esto podría suceder y pidieron hacer una búsqueda exhaustiva antes de inundar la zona de la represa.



En este proceso, la JEP vinculó formalmente esta semana a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que responda por qué en el traslado de los cuerpos enterrados en al menos tres cementerios de la región no se verificó si había personas víctimas del conflicto y sin identificar.



La inspección del Laboratorio se viene adelantando desde el año pasado, después de que la JEP hiciera una audiencia pública en Medellín para indagar por estos cuerpos, y ha estado a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, con su equipo Técnico Forense, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).



Las medidas cautelares fueron decretadas por la sección de la JEP, inicialmente, en noviembre del 2019, con el objetivo de adelantar la inspección de cuerpos que, en principio, se creían provenientes de Orobajo, Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá).

¿Qué pasará con estos cuerpos?

Los magistrados de la JEP consideraron que este hallazgo es “muy grave” y cuestionaron a la Universidad de Antioquia por “la posible inobservancia de la ley y los protocolos relacionados con las tareas, tanto durante el proceso de exhumación, como conservación, que podrían derivar en serias afectaciones a las víctimas, como consecuencia de un posible entorpecimiento de la labor judicial”.



Además, cuestionó que la Universidad no hubiera reportado ese hallazgo.



Los tres cuerpos, así como cualquier otro que se detecte en condiciones similares, será entregado a la UBPD para que coordine el proceso de identificación y entrega digna, junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal.



Entretanto, se ordena, en los 30 días de prórroga, continuar el inventario sobre los restos óseos en ese laboratorio, con el desarrollo de un protocolo para organizar los no identificados que podrían ser víctimas de desaparición.



Queda pendiente otra preocupación, y es que allí no han sido hallados los restos que supuestamente habían sido exhumados de La Fortuna y Barbacoas, sino solamente los de Orobajo. Por esta razón la JEP ordenó entrevistar al equipo que adelantó las diligencias en esos cementerios.



