Vínculos de altos mandos del Ejército con paramilitares, presuntos sobornos para el nombramiento de directores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y señalamientos a empresas que habrían recibido apoyo de las Auc. Estos fueron algunos de los temas que tocó el jefe del 'clan del Golfo', Dairo Antonio Úsuga David, en su versión de este miércoles ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La testimonio, reservado y juramentado, se logró luego de al menos dos diligencias recientes frustradas, en las que el tribunal criticó la actitud de los agentes de la Dijín de la Policía, donde está recluido el capo, que no abandonaron el recinto pese al carácter reservado de las versiones.

¿Qué dijo sobre los generales vinculados a las ejecuciones?

Desde que el capo, conocido como 'Otoniel' entregó su propuesta de verdad a la JEP —en una solicitud a través de la que, de paso, pidió que se le abra la puerta en la jurisdicción— llamaron la atención dos nombres que mencionó.



Se trata de los generales (r) Henry William Torres Escalante y Leonardo Barrera Gordillo (señalado en las últimas semanas de pertenecer a la red del fugado capo alias Matamba).



Pese a esas menciones iniciales, este diario conoció que en su declaración ante la JEP 'Otoniel' no profundizó sobre la participación directa en hechos relevantes relacionados con los asesinatos de civiles para ser presentados como bajas en combate ('falsos positivos').

Ya se habían frustrado versiones del capo ante JEP

Como contó EL TIEMPO, el pasado 10 de marzo no se pudo adelantar la versión, en la que Otoniel iba hablar sobre el papel de dos generales en retiro en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Casanare. Esto porque cuatro agentes fuertemente armados, que custodian al capo, no salieron del recinto, ni le retiraron las esposas y el chaleco antibalas a Úsuga, lo que fue considerado como una coacción al testigo y una violación al carácter reservado de la versión, por lo cual la diligencia fue aplazada.



Una situación similar se presentó este martes 22 de marzo e impidió que se desarrollara la versión que 'Otoniel' iba a rendir en el marco del caso 04, que investiga el conflicto en la región del Urabá. Esto, a pesar de que la JEP decretó una medida cautelar para garantizar el cumplimiento y confidencialidad de los testimonios que entregue Úsuga David.



En contraste con ocasiones anteriores , en la audiencia de este miércoles los cuerpos de seguridad no habrían estado en el recinto, según contaron fuentes que participaron en la diligencia. Pero entre varios de los asistentes quedó un sinsabor ante la falta de profundidad en el testimonio del capo.

