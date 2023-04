Aunque en una primera decisión la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo había rechazado, la Sección de Apelación de esta jurisdicción ordenó admitir el sometimiento del excongresista Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública.



Rodrigo Roncallo, excongresista.

El exrepresentante a la Cámara estaba acusado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado por la promoción de grupos armados organizados al margen de la ley, en particular, se le señalaba de haber recibido apoyo financiero del Bloque Norte de las Auc para las elecciones del Congreso para el cuatrienio 2006-2010 en las que resultó elegido como Representante a la Cámara por Magdalena; así mismo, la Corte lo acusó por haber nombrado a dos personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) por aparentes instrucciones de un jefe de la precitada estructura paramilitar.



Ante la JEP, durante el trámite para su admisión, Roncallo aceptó su responsabilidad y entregó cierta información acerca del contexto de los hechos por los cuales fue acusado, además suministró algunos datos sobre fenómenos de macrocriminalidad respecto de los vínculos entre terceros, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, y el Bloque Norte de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).



Al comienzo, y pese a la admisión de responsabilidad, la JEP consideró que el aporte a la verdad tenía inconsistencias, no era significativo frente al contexto y al apoyo al esclarecimiento de fenómenos de macrocriminalidad, y tampoco había sido franco, completo y leal; pero el excongresista apeló la decisión y ahora la jurisdicción admitió su sometimiento.



“La Sección de Apelación considera que su asunción de responsabilidad del concierto para delinquir agravado a raíz de su alianza con el jefe financiero del Bloque Norte de las autodenominadas Auc para obtener su apoyo en los comicios al Congreso de la República de 2006, junto con el relato expuesto hasta el momento de la manera en que incurrió en esa asociación ilícita, es suficiente para aceptar su sometimiento”, se lee en la providencia de 56 páginas que permitió su ingreso.

Alias Jorge 40 fue jefe del Bloque Norte de las Auc.

Esta decisión añade frente a su contribución a la verdad en sentido amplio que “si bien tiene insuficiencias, no contiene una versión contraevidente, ilógica o absolutamente irrazonable, por lo que es plausible licenciar, por el momento, las carencias en esta esfera por causa de la priorización de su admisión la JEP a raíz del reconocimiento de responsabilidad”.



Con ello, la Sección de Apelación revocó la Resolución 609 de 21 de febrero de 2022, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que negaba su sometimiento y lo excluía de la competencia de la JEP.



Pese a admitirlo en la JEP, la Sección aclaró que aceptar su sometimiento no implica que no deba absolver los reparos sobre su aporte a la verdad y le dijo que deberá concretar de manera definitiva y certera “las sindicaciones que realizó sobre personas que presuntamente participaron en el amañamiento de las elecciones municipales, regionales y nacionales a favor de candidatos apoyados por el paramilitarismo en el departamento de Magdelena".



Por ejemplo, tendrá que explicar si el apoyo del Bloque Norte de las Auc a su campaña a la Cámara de Representantes en el 2006 "únicamente concernió al jefe financiero Manuel Gregorio Gutiérrez Gutiérrez, alias 'Cara bonita', o implicó a su vez el beneplácito de otros comandantes de la estructura armada ilegal, en especial, de quien estaba en su cúspide: Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40”.

