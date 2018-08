JEP admite a excongresistas Ashton y Char, señalados de parapolítica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su Sección de Apelación, informó que esta semana aceptó el sometimiento de dos excongresistas, Álvaro Ashton y David Char Navas, así como de un exagente del DAS Martín Sierra D'Alemán, a esa jurisdicción, "siempre y cuando cumplan con el régimen de condicionalidad".

Así lo anunciaron Patricia Linares, presidente de la JEP y miembro de la sección de Apelación del Tribunal para la Paz, y Eduardo Cifuentes, presidente de esa instancia, este viernes en rueda de prensa, en la cual se informó de las tres resoluciones emitidas esta semana.



La decisión es importante, señaló el magistrado Cifuentes, porque marca jurisprudencia para terceros y agentes de la Fuerza Pública en la justicia transicional, quienes hasta el momento habían tenido talanqueras para su ingreso, y la relación de conductas como la parapolítica con el conflicto armado.



"Un punto común de estas tres decisiones tiene que ver con la competencia de la JEP, que es prevalente y exclusiva respecto a conductas cometidas antes del primero de diciembre de 2016, que tengan que ver directa o indirectamente con el conflicto armado y el derecho internacional humanitario", dijo Cifuentes y enfatizó que en los tres casos la JEP es competente.



En mayo de este año, el sometimiento de los dos excongresistas había sido rechazados por la JEP, pues los magistrados consideraron que los delitos por los cuales son investigados no estaban relacionados con el conflicto armado, y en ese sentido, que no eran de conocimiento de esa jurisdicción.

Pero la Sala de Apelaciones revisó esa decisión y cambió de posición, considerando que sus presuntos delitos sí pueden considerarse conexos con el conflicto armado.



"El procesamiento de personas que desde el Estado y el sector privado contribuyeron a la prolongación del conflicto armado es necesario para esclarecer la verdad, superar el conflicto y dignificar a las víctimas", resaltó Cifuentes.



En el caso del exagente del DAS Martín Sierra, decidieron que la Sala de Situaciones Jurídicas tendrá que definir si este tiene compromiso de aportar toda la verdad y dar garantías de no repetición.



Según informaron, este es un punto en común en las tres resoluciones. Es decir, ese compromiso, que hace parte del mencionado régimen de condicionalidad, también debe ser demostrado por Ashton y Char.



David Char, dijeron, aparece en doble condición, como empresario y como excongresista juzgado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso de la parapolítica. "En efecto es un compareciente que puede ser admitido en la Jurisdicción", debido a que los delitos por los que es juzgado sí pueden estar relacionados con el conflicto, aseguraron los magistrados.



Char tendrá que ofrecer personalmente compromiso de reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Y ese compromiso también tendrá que ser evaluado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.



A Char se le ha acusado de hacer aportes financieros y aportes de armas de uso privativo de la fuerza pública al Bloque Norte, pero en un principio la JEP había considerado que al tratarse de una estrategia para favorecerse políticamente, no era un delito relacionado con el conflicto sino un delito común y que había sido motivado exclusivamente por intereses personales.



Es similar el caso de Álvaro Ashton, a quien también consideraron admisible porque los delitos por los cuales es investigado, concierto para delinquir agravado y cohecho, en el marco de presuntas relaciones para favorecer al Bloque Norte de las Autodefensas, pueden ser considerados como relacionados con el conflicto.



"Una vez que Char Navas y Ashton Giraldo acrediten ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que cumplen con el régimen de condicionalidad, podrán ingresar a la JEP y solicitar los beneficios penales", agregó Cifuentes.



A diferencia de Ashton y Char, quienes apenas son procesados, Sierra D'Alemán, exdetective del DAS, fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Janeth Roldán Novoa, ocurrido en 1994.



"El mensaje que la Sección de Apelación quiere señalar es que para conocer la verdad completa del conflicto armado en Colombia y establecer la responsabilidad de los máximos responsables y garantizar la no repetición, es muy importante que los miembros del sector privado que hayan estado relacionados con hechos punibles rindan cuentas ante la jurisdicción, lo mismo los agentes del Estado", aseguraron los magistrados.



