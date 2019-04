David Char, el primer procesado por parapolítica que acepta la JEP

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento del excongresista David Char Navas procesado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.



Así, el líder político del Atlántico, quien está en detención preventiva, se convirtió en el primer agente de Estado que es aceptado por la JEP. Es sindicado de los delitos de concierto para delinquir agravado -por su presunta relación con grupos paramilitares- y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Char Navas se comprometió a identificar en la justicia transicional a otros miembros del Congreso de quienes no tenga noticia la justicia ordinaria, que apoyaron el proyecto político y armado paramilitar entre 2002 y 2010.



Además, Char Navas se comprometió a contribuir a la verdad sobre la participación concreta que tuvo, así como otros agentes del Estado y empresarios, para la financiación y expansión del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



La decisión de aceptar su sometimiento se tomó luego de que la Sección de Apelación revocó lo dispuesto en primera instancia por la Sala de Definición, que había rechazado el sometimiento a la jurisdicción el 7 de mayo de 2018.



En concreto, los compromisos que suscribió Char se relacionan con las conductas que realizó como Representante a la Cámara y luego como Senador para favorecer y defender los intereses y los ideales de las AUC, entre 2002 hasta el 29 de octubre de 2008, fecha en la cual renunció. En especial por encubrir y legitimar el accionar ilegal del bloque Norte.



También, con el conocimiento que tuvo de los presuntos responsables, así como de las circunstancias del homicidio de alias Capulina, hombre de confianza del comandante paramilitar Don Berna, quien realizaba cobros y extorsiones a favor de su jefe y en contra de Char.



De acuerdo con el proceso que sigue la Corte Suprema, Char habría entregado vehículos, dinero y municiones al Frente José Pablo Díaz, adscrito al Bloque Norte de las AUC. Por lo tanto, en la JEP también deberá identificar los vehículos, la forma como se entregaron; otras cantidades de dinero y municiones suministradas y "allegar los soportes probatorios que pueda tener el compareciente que permitan robustecer su aporte a la verdad y demás fines del Sistema”.

El plan de reparación a las víctimas que presentó Char

Char Navas, para ser aceptado en la JEP, presentó como plan de reparación la constitución de un patrimonio autónomo a través de una fiduciaria que tenga como beneficiario inicialmente a la JEP o a la unidad de víctimas, en beneficio de las víctimas seleccionadas.



Los recursos de ese fondo serán destinados a la compra de terrenos, la construcción de un centro educativo, asistencia técnica, con contratación de tres docentes. También sería para la comercialización de productos de la región, que incluye recursos por cuatro meses, y gastos administrativos para un periodo de tres años y un presupuesto de $390.769.529.



En cuanto a reparación simbólica, el plan de Char contempla la "realización de un acto de contrición a nivel nacional" y la petición de perdón por los hechos, así como un recorrido por todos los municipios del Atlántico afectados por el Bloque Norte de las AUC.



Para asegurar la no repetición de los hechos, Char también se comprometió a no postularse a cargos públicos.



La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que "la propuesta de régimen de condicionalidad presentada por Char Navas, con los ajustes hechos, cumple con las condiciones para acceder a la JEP, pues contiene propuestas concretas de aporte a la verdad, de reparación inmaterial y de no repetición, que resultan suficientes para iniciar su proceso en la jurisdicción".



Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP, con el insumo del expediente contra Char que tiene la Sala Especial de Instrucción y Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, deberá contrastar la verdad del excongresista.



La versión de Char deberá ser verificada con base en informes recibidos por la Sala de Reconocimiento, las pruebas ordenadas por esa instancia, entre otras.



Además, en 30 días Char deberá presentar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, "para que presente su versión y contribuya a la comprensión histórica del paramilitarismo en el norte del país".



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET