JEP acepta a militar por 'falsos positivos' de habitantes de calle

La muerte de dos hombres el 6 de enero del 2008 en Patía, Cauca, no ocurrió en medio de combates contra el Eln, como dijeron los militares.



Así lo concluyó la Fiscalía encargada del caso, que en su investigación también refiere que estos eran habitantes de calle y estaban en una situación de vulnerabilidad “que difícilmente les permitiría contar con la preparación para el manejo de armas de fuego o técnicas de combate”.



Por estos hechos son investigados siete militares, a quienes se les imputaron los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con doble desaparición forzada agravada, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

Se trata del coronel en retiro Alexis Iván Castillo, el mayor en retiro Luis Fernando Vélez Soto, el teniente coronel César Augusto González Roa, el capitán Raúl Emilio Ballesteros Salgado, el sargento Viceprimero Héctor Javier Méndez Atencio, el sargento Primero Adalberto Peña Cantillo y el sargento Segundo Fabián Guarnizo Monar. Este último fue aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de esa investigación por presuntos 'falsos positivos'.



Pese a tratarse de hechos del 2008, solo hasta 2015 el Consejo Superior de la Judicatura decidió que estos no debían ser investigados por la Justicia Penal Militar, sino por la Fiscalía. El proceso no concluyó en la justicia ordinaria y después de las imputaciones, que se hicieron entre 2017 y 2018, pasó a la JEP.



Las víctimas de este caso no residían en Cauca, sino que fueron llevadas hasta allá, y por eso a los militares se les imputó también el delito de desaparición forzada. Los hombres asesinados se llamaban Carlos Andrés Banguero Lasso y Nicolás Alberto Cardona Quiceno. En el proceso ante la JEP, ya están acreditadas como víctimas cuatro familiares de este último: su padre y tres hermanas.



De acuerdo con la Fiscalía, Banguero y Cardona “fueron engañados en su vulnerable condición de habitantes de la calle, seguidamente llevados forzosamente o no [sic] y retenidos hasta el sitio donde finalmente aparecen muertos en una zona del corregimiento de Piedrasentada del municipio de Patía, presentándolos como dos bajas en combate”.



Aunque en su informe oficial los uniformados hablaron de dos “delincuentes” entregados por un informante, a quien se le pagó una recompensa, los hombres, “fueron ultimados en total estado de indefensión y después presentados como dos NNs”, y enterrados en una fosa común del cementerio de El Bordo, cabecera municipal de Patía, dice la Fiscalía.



De acuerdo con la investigación, Guarnizo Monar formó parte del “designio criminal de sus superiores”, con anuencia de la Sección de Inteligencia.



En su solicitud a la JEP, el sargento Guarnizo dijo estar involucrado en cuatro procesos. Además del referido, en Cauca, se le investiga por presuntos homicidios en Remedios, el 4 de agosto del 2006, y Segovia, en junio del 2007. Ambos son municipios del nordeste de Antioquia. Estos casos también tendrán que ser remitidos a la JEP para que determine si son de su competencia, es decir, si están relacionados u ocurrieron con ocasión del conflicto armado.



