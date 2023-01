La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de absolver a un hombre que, en 2007, fue condenado por supuestamente participar en un secuestro que, en realidad, fue cometido por integrantes de las Farc.



(Lea también: En lista de 16 representantes de paz de las bandas hay cinco extraditables).



Según el fallo de la JEP, de 113 páginas, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué le reprochó a Gonzalo Amaya Urrea su supuesta participación en el secuestro de Miguel Alberto Cuadros Buitrago en 2005.



(Le puede interesar: ¿Cuáles son los crímenes que 'Otoniel' aceptará ante la justicia de EE. UU.?).

Según el recuento de los hechos, el 8 de agosto de 2005 Cuadros Buitrago se encontraba en su finca ubicada en la Vereda el Revés, en el municipio de Cunday (Tolima) con su esposa, dos administradores de la finca y otras tres mujeres cuando fueron interceptados por tres sujetos que portaban armas y brazaletes con el logotipo de las Auc, quienes los hicieron arrodillar, los amarraron y encerraron en una habitación, les robaron sus pertenencias y se llevaron a Cuadros Buitrago, por quien luego exigieron 100 millones de pesos por su liberación.



El 28 de agosto de ese mismo mes el Gaula Tolima rescató al hombre en Icononzo (Tolima) y fueron capturados Fraldin Pinto Garzón, Jhon Jeiber Betancourt Arias, Nelson Hernández, Heliodoro Micán Gutiérrez, Esperanza Herrera Gutiérrez y José Agustín Guerrero Fandiño.

Lo que decía la condena

En su sentencia, el juzgado de Ibagué tuvo en cuenta un testimonio de Betancourt Arias quien dijo que ellos llegaron a la casa de alguien a quien identificó como “Gonzalo” y le encargaron llevar ropa y un suero, también dijo que ellos le encargaban a “Gonzalo” tarjetas prepago para los celulares, pilas, cigarrillos y panes.



Por eso, el juzgado concluyó que Gonzalo Amaya Urrea prestó su colaboración llevando los víveres que requerían los secuestradores, y que llevó a uno de los secuestradores hasta el sitio en el que esperaría la llegada del secuestrado.



Es decir, la atribución de responsabilidad a Amaya Urrea fue por las menciones que se realizaron en torno a una persona identificada como “Gonzalo”, quien habría dado alojamiento a algunos de los secuestradores y durante el secuestro de Cuadros Buitrago, suministrado víveres a los delincuentes.



(Lo invitamos a leer: JEP comienza revisión para definir condena por secuestro a exjefes de las Farc).



Aunque nunca estuvo presente en el proceso, audiencias ni juicio, pues fue declarado persona ausente, Amaya Urrea fue condenado a 29 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. En segunda instancia, en abril de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la condena.

Los motivos de su absolución en la JEP

Se trató de una conducta planeada y ejecutada por integrantes de las Farc-EP, a órdenes de alias Gonzalo, comandante encargado de las finanzas de esa estructura: defensa de Amaya FACEBOOK

TWITTER

Años después, Amaya interpuso ante la Corte Suprema de Justicia una acción de revisión pidiendo que se revisara su condena. La demanda fue admitida el 11 de septiembre de 2017 pero luego pasó a conocimiento de la JEP por tanto él se acreditó ante ese tribunal como un exintegrante de las Farc.



En su solicitud de revisión, su defensa dijo que había declaraciones y manuscritos, desconocidas por los jueces que lo condenaron, que no fueron valoradas y “modifican la responsabilidad endilgada a mi representado”, pues demuestran que él no era el “Gonzalo” referido en el proceso. Adicionalmente, la defensa argumentó que había una prueba que ubicaba a Amaya, para la época de los hechos, en otro municipio, así como una entrevista de un ciudadano que manifiesta ser la persona de la que se habló en el proceso.



(Puede visitar el especial: Desaparecidos: el horror que aún se oculta en las fosas de Farc).



Esa persona es Nelson Antonio Jiménez Gantiva, quien dijo que su alias es “Gonzalo”, que conocía los hechos ocurridos el 8 de agosto de 2005 y que en ellos participaron “tres muchachos que se desertaron de las filas nuestras y comienzan a hacer un trabajo económico por fuera de nuestra organización. Yo pertenezco a las Farc”, en específico, era del frente 25, que operaba en el sur de Tolima.



Frente a si Amaya pertenecía a las Farc, de lo cual dependía que su caso fuera de conocimiento de la JEP, su defensa sostuvo que Amaya fue reconocido como integrante Farc por acto administrativo que se encuentra en firme y que los hechos que fundamentaron su condena tienen relación con el conflicto armado interno porque aunque la sentencia no se refirió a su representado como miembro de dicha agrupación, el análisis integral y contextual lleva a concluir que “se trató de una conducta planeada y ejecutada por integrantes de las Farc-EP, a órdenes de alias Gonzalo, comandante encargado de las finanzas de esa estructura”.

Llamado de atención a Fiscalía, Rama Judicial y Defensoría

Facebook Twitter Linkedin

Búnker de la Fiscalía, en Bogotá. (Imagen de referencia) Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Tras un extenso análisis, la Sección de Revisión concluyó que Gonzalo Amaya Urrea fue una víctima indirecta del conflicto armado, “pues su injusta condena fue producto del error judicial en que se incurrió en el proceso de identificación e individualización de la persona que en su condición de integrante de las Farc-EP habría sido quien intervino en el secuestro, tanto en su fase de planeación como en la fase operativa”.

Su injusta condena fue producto del error judicial en que se incurrió en el proceso de identificación e individualización de la persona que habría sido quien intervino en el secuestro: JEP FACEBOOK

TWITTER

Ese error judicial, dijo la JEP, llevó a un hombre inocente a estar privado de la libertad durante varios años, por lo que la Sección lo absolvió en una sentencia de remplazo.



Así mismo, la JEP envió un mensaje a las autoridades que tuvieron que ver en su proceso.



(Más notas: JEP escuchará a 'Jorge 40' en audiencia para determinar si lo admite).



A la Fiscalía la exhortó a que en su función de indagación, investigación y acusación agote todos los medios para lograr la individualización, identificación, ubicación y localización de las personas llamadas a ser vinculadas al proceso penal.



A la Rama Judicial, por intermedio del Consejo Superior de la judicatura, la exhortó para que las autoridades que administran justicia velen porque la Fiscalía haya cumplido su labor de identificación y a que no incurran en conductas similares.



Incluso hubo un mensaje para la Defensoría, pues en el caso de Amaya se habrían presentado también falencias de sus abogados de oficio. Así pues, en el ánimo de la no repetición, la JEP le pidió a la Defensoría implementar o reforzar los mecanismos que garanticen que los profesionales vinculados a esta entidad, que asesoran a quienes por su precariedad económica o por su juzgamiento en ausencia no pueden proveerse su propia defensa, realicen su gestión apegados a la ley.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: