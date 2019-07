JEP abre incidente de incumplimiento a Jesús Santrich

Por no haberse presentado a una citación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para dar su versión dentro del caso de secuestro, esa justicia transicional decidió abrir un incidente de verificación de cumplimiento a Seuxis Pausias Hernández Solarte, 'Jesús Santrich', quien además tiene una orden de captura de la Corte Suprema desde el pasado 9 de julio.



La diligencia a la que faltó Santrich es personal e indelegable, y ya se había aplazado antes debido a que el exguerrillero estaba privado de la libertad en la cárcel La Picota, incluso él mismo había pedido que se reprogramara su diligencia.

#Atención: La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la @JEP_Colombia ordenó hoy abrir incidente de cumplimiento del régimen de condicionalidad a Seuxis Paucias Hernández Solarte. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 30, 2019

Dentro del incidente de verificación de cumplimiento, la Sala de Reconocimiento de la JEP ordenará la práctica de pruebas y citará a una audiencia en la que tomará una decisión sobre el grado de incumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de Santrich.



Las consecuencias de este incidente de verificación de incumplimiento son que Santrich queda expuesto a perder los beneficios de la JEP, como la suspensión de las órdenes de captura, así como la posibilidad de sanciones de máximo 20 años de cárcel pues puede ser expulsado de esa jurisdicción, con lo que tendría que enfrentar la penas de la justicia ordinaria.



Santrich, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de tres mil millones de pesos, también tiene pendiente en la JEP que se resuelva en segunda instancia la decisión del 15 de mayo de la justicia de paz que le concedió la libertad al exguerrillero al aplicarle la garantía de no extradición a los Estados Unidos.



Inicialmente al caso 001, de secuestro, fueron citados 31 de los máximos exjefes de las Farc y hasta el momento se han realizado 26 de esas versiones, informó la JEP.



Por haber faltado a sus compromisos de presentarse a la JEP por ese caso ya se les ha abierto incidentes de incumplimiento a cuatro de los exjefes de las Farc: Iván Márquez, José Manuel Sierra Sabogal, conocido en la guerrilla como ‘Aldinever’, Henry Castellanos, conocido como 'Romaña y Hernán Darío Velásquez ‘El Paisa’.

Por otro lado, en la Corte Suprema de Justicia sigue el análisis de las evidencias por cargos de narcotráfico que podrían terminar en un llamado a juicio a Santrich, quien el pasado 9 de julio faltó a la indagatoria en la Corte.



Una semana antes se había perdido su rastro, cuando salió del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en La Paz, Cesar; y por el momento sigue prófugo de la Justicia, aunque tiene una orden de captura internacional por parte de Interpol.



El exguerrillero había recuperado su libertad en el pasado mes de mayo, primero por orden de la JEP, que decidió no extraditarlo, como lo pedía Estados Unidos, al no tener pruebas suficientes de su presunta conducta ilícita.



No obstante, el 17 de mayo pasado, a su salida de la cárcel La Picota, en donde estuvo recluido desde abril del 2018, la Fiscalía recapturó a Santrich con base en nuevas evidencias, según informó en su momento el ente acusador.



Pero la Fiscalía no alcanzó a imputarle cargos puesto que, tras una decisión del Consejo de Estado que confirmó que el exguerrillero conservaba su investidura de congresista, la Corte Suprema ordenó su libertad puesto que no era la justicia ordinaria la que debía llevar el caso sino ese alto tribunal, que investiga y juzga a los aforados.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET