'Márquez’, ‘Romaña’ y ‘Aldinever’, tres expulsiones cantadas en la JEP

A las 2:00 de la tarde de este viernes se cerrará un ciclo abierto el pasado 29 de agosto, cuando varios exjefes de la desmovilizada guerrilla de las Farc le dieron la espalda al proceso de paz y anunciaron públicamente, a través de un video, su regreso a las armas. Se formaliza la pérdida de todos los beneficios del proceso de paz.

Una de las primeras consecuencias de que el país viera de nuevo vestidos de verde camuflado y portando armas a ‘Iván Márquez’, exjefe negociador de las Farc en La Habana, y ‘Jesús Santrich’, quien recién se había posesionado como representante a la Cámara, rodeados de otros antiguos mandos guerrilleros como Hernán Darío Velásquez, ‘El Paisa’; Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’; y José Manuel Sierra Sabogal, ‘Zarco Aldinever’, fue que desde el presidente Iván Duque hasta distintas voces de la opinión pública pidieron que fueran excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Y la JEP respondió ese mismo día, no con las expulsiones, sino con una declaración pública de la presidenta de la jurisdicción, Patricia Linares, quien explicó que los incidentes de incumplimientos de los exguerrilleros rearmados se estaban poniendo en marcha y que el rearme era “un hecho de la mayor gravedad” y causal de exclusión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

No obstante, las expulsiones no serían tan veloces como algunos sectores de opinión querían, pues era necesario surtir los trámites procesales en sintonía con las garantías de debido proceso a que tienen derecho todos los ciudadanos. Además, la JEP debía revisar los incidentes de verificación de cumplimiento que, previo al video en cuestión, ya se habían abierto contra ‘Santrich’ y ‘El Paisa’, por incumplimientos anteriores.



Fue precisamente sobre estos dos antiguos miembros del Estado Mayor de las Farc que la JEP dejó en firme las primeras expulsiones de su jurisdicción. En el caso de ‘El Paisa’, por incumplir con sus compromisos con el Sistema, al que dejó de comparecer desde el 2018, y en el caso de ‘Santrich’, al considerarlo “desertor armado manifiesto” del proceso de paz.



La decisión sobre ‘Jesús Santrich’ tuvo como particularidad que la JEP decidió no resolver los recursos que estaban en trámite, respecto a la garantía de no extradición que se le había otorgado meses antes y que había sido apelada por la Procuraduría General, sino que decidió cortar de tajo. La figura de desertor armado manifiesto significa que la JEP pierde competencia por sustracción de materia, pues al ‘Santrich’ decidir rearmarse, automáticamente todos los procesos que lo involucraban dejaban de ser de interés de esa justicia especial y volvían a la justicia ordinaria.



Cuando se anunció la exclusión de ‘Santrich’ y ‘El Paisa’, el pasado 13 de septiembre, el magistrado Eduardo Cifuentes explicó e insistió en que todos los rearmados que se veían en el video estaban por fuera de la JEP. Sin embargo, la decisión solo estaba en firme sobre estos dos, y en trámite sobre los demás miembros de ese grupo residual que, se presume, está asentado en Venezuela.



El pasado 27 de septiembre, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, corrió con la misma suerte. A este también se le había abierto incidente de verificación de cumplimiento antes del video del rearme, pues dejó de asistir a las citaciones de la JEP desde el 20 de mayo. Además, se conoció que se habría ido con ‘Santrich’, sin saber en ese momento a dónde ni a qué. También fue tratado como desertor armado.



Cuando la JEP anunció la exclusión de ‘Mendoza’, también informó que “en los próximos días” se tomaría la misma decisión frente a los faltantes, y ese día llegó. Los magistrados firmarían el auto que deja a los exguerrilleros por fuera de la JEP este jueves y su contenido se conocerá desde las 2:00 p.m. del viernes.



Sobre ‘Márquez’, ‘Romaña’ y el ‘Zarco Aldinever’ se tomará una decisión conjunta, pues sus incidentes de verificación, al tratarse de los mismos hechos, fueron unificados. Sus expulsiones, a estas alturas, son una oficialización de lo que la misma JEP ya había anunciado que pasaría: todo excombatiente que vuelva a las armas pierde automáticamente los beneficios a los que habría podido tener acceso si hubiera aportado a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, siguiendo sus procesos de reincorporación.



Por lo menos en lo que a la JEP respecta, el capítulo del rearme de ‘Márquez’ y compañía, quedaría resuelto y cerrado este viernes, pues contra las expulsiones no procede ningún otro recurso jurídico. Quedarían pendientes, de no anunciarse también, las expulsiones de Olivio Merchán, alias El Loco Iván, y de Élmer Caviedes, otros rearmados cuyo proceso de expulsión se anunció el pasado 17 de septiembre.



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com