'Fuimos ingenuos al entregar las armas': Iván Márquez

Iván Márquez, exjefe guerrillero cuyo paradero se desconoce desde agosto del 2018, con ocasión a la recaptura de su amigo, Jesús Santrich, el viernes pasado, les dirigió una carta a los exguerrilleros que adelantan su reincorporación en la que les dice que "fue un grave error haber entregado las armas".

"Compañeros de los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación): en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC, comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocríticamente, que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiando en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo", dice Márquez en la carta.



Además de exhortar al presidente Iván Duque a que no le de la espalda a los acuerdos de paz que suscribieron las extintas Farc y el Estado, señala que la recaptura de Santrich, acusado de narcotráfico, ilegal.



"Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente -como ocurrió con Santrich- puede ser legal. Esa 'legalización de captura' fue una ilegalidad, un abuso de autoridad. Deben responder el ex Fiscal General y hasta los médicos que se prestaron para esa infamia rastrera", señala Márquez.



Finalmente, el exjefe guerrillero hizo un llamado a la movilización de los colombianos en defensa de la paz.



REDACCIÓN PAZ

Twitter: @PazyJusticiaET