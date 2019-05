¿Reaparecerá Iván Márquez luego de la decisión a favor de Santrich?

Uno de los argumentos por los cuales el exjefe guerrillero Iván Márquez abandonó sus labores dentro del proceso de paz, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero, fue la captura de su amigo cercano Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos con cargos de narcotráfico. Pero tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no permitir su extradición, bien vale la pena preguntarse si Márquez volverá a atender sus compromisos.

Márquez, que fue jefe negociador de las Farc en La Habana, alegó que ese hecho no solo era un montaje contra Santrich, sino que ese hecho revelaba faltas de garantías jurídicas para él también. Lo cierto que este jueves, un día después, celebró en su cuenta de Twitter la decisión de la JEP en la que también ordenó la libertad inmediata del exjefe guerrillero.



"La orden de libertad proferida por la JEP en beneficio de Santrich corrige la injusticia de un montaje judicial asqueroso y sin fundamento construido por el exfiscal y el embajador de EU. El decoro debe gritar que se vaya también Whitaker", escribió Márquez.



Para el exjefe guerrillero, la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Mártinez no obedece a la decisión a favor de Santrich, "sino porque no pudo resistir más el asedio de sus escandalosos impedimentos que son objeto de análisis de la Corte Suprema".



Márquez está vinculado al proceso por secuestro que abrió la JEP en contra de la antigua cúpula de las Farc, sin embargo hasta el momento no ha atendido los llamados para que rinda versión, de manera personal ante los magistrados del caso, sobre su participación en estos hechos entre 1993 y 2012.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET