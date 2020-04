Cepeda espera verdad sobre la determinación del asesinato de su padre

El pasado 9 de agosto, cuando se cumplieron 25 años del asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, sus hijos, Iván y María Cepeda, solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser acreditados como víctimas por ese caso

En decisión del 13 de abril, la Sala de Reconocimiento de esa justicia los aceptó como víctimas y, por lo tanto, intervinientes especiales en el caso 06 que adelanta la JEP: victimizaciones a miembros de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda surgido de las negociaciones de paz entre las Farc y Belisario Betancur y que por lo menos desde 1987 fue perseguido y sus miembros asesinados por todo el país.



(Le puede interesar: La Unión Patriótica es acreditada como víctima por la JEP)



La JEP reconoció el “interés legítimo” de los hijos de Manuel Cepeda Vargas por ser acreditado como víctimas en un caso que aparece registrado en los informes que llevaron a abrir la investigación del macro caso 06.



Para esto también tuvo en cuenta decisiones de la justicia ordinaria, como la condena del Consejo de Estado a la Nación, contra el extinto DAS y el Ministerio de Defensa, en 2008, y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano, en 2010.



Esta última concluyó que “la ejecución” de Cepeda, a las 9:04 a.m. del 9 de agosto de 1994, “fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”. Además, que en el asesinato actuaron en conjunto grupos paramilitares con miembros del Ejército Nacional, algunos de ellos condenados en Colombia.



En diálogo con EL TIEMPO, el senador Iván Cepeda reafirmó que su aceptación como víctima se da en el marco del caso 06, que investiga lo que él llama un “genocidio por razones políticas” y recuerda que él, al igual que su padre, militó en la Unión Patriótica.

Manifestación tras la muerte de Jaime Pardo Leal, uno de los primeros magnicidios contra miembros de la Unión Patriótica. Foto: Archivo EL TIEMPO

Una de las personas sobre las que recae el interés en este caso, dice Cepeda, es el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, quien fue acusado por el antiguo jefe paramilitar ‘don Berna’ “de haber fungido como intermediario ante la organización paramilitar que encabezaba Carlos Castaño y miembros de la élite política y militar que dieron la orden de asesinar a mi padre”, dice Iván Cepeda.



Sin embargo, aunque Narváez solicitó acogerse a la JEP, esta justicia no ha resuelto de fondo esa solicitud. El año pasado la sala a cargo, la de Definición de Situaciones Jurídicas, decidió agrupar varias de estas solicitudes y la de Narváez quedó con las de otros antiguos integrantes del DAS investigados o condenados por diferentes crímenes.



“Nuestra solicitud es que honre el deber que tiene de decir la verdad”, dice Cepeda sobre Narváez. Ello se traduce, para el senador, en que dé los nombres de las personas que hayan participado en la determinación del asesinato de su padre y que no han sido juzgadas por la justicia ordinaria.



“Cualquier elemento que pueda contribuir a conocer la verdad es necesario. Si el señor Narváez hace lo que no ha hecho en la justicia ordinaria, será muy importante”, agrega.



Respecto a la verdad que espera de la JEP, Cepeda dice que está probado judicialmente que el asesinato de Manuel Cepeda Vargas fue cometido por estructuras coordinadas, una del Ejército y otra de grupos paramilitares, por lo que la llama una “ejecución mixta”.



Y, aunque la JEP no tiene competencia sobre los ‘paras’, considera que esa responsabilidad no se puede deslindar. Dice que los suboficiales condenados “seguramente también actuaron bajo órdenes o por decisión de altos funcionarios del Estado o también figuras políticas muy prestantes, quizás incluso también empresariales”.



En otras palabras, Cepeda espera que la JEP pueda avanzar en esclarecer el nivel más alto de determinación sobre el asesinato del senador Cepeda Vargas en el 94, desde dónde provino la orden de asesinarlo, más allá de quiénes ejecutaron la acción.



Pero la verdad sobre este caso tiene una segunda parte, que tiene sentido en función de la priorización de grandes casos que ha hecho la JEP: esto es, según Iván Cepeda, entender cómo se enmarca el asesinato de su padre “dentro del contexto general del genocidio de la UP. No es un caso aislado”.



Recuerda que situaciones similares le ocurrieron a otros siete congresistas y que quien reemplazó a su padre, el senador Hernán Motta, está en el exilio desde 1997 por las amenazas contra su vida.



Como intervinientes especiales, Iván y María Cepeda tienen derecho a que se les trasladen tanto los informes como las versiones de los comparecientes relacionadas con el caso de su padre. Asimismo, estos pidieron a la JEP poder contar su versión de estos hechos frente a esa justicia y frente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.



Estos serían algunos de los siguientes pasos para esclarecer el asesinato de Cepeda Vargas y avanzar en la investigación de las victimizaciones que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com